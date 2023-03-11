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Зоя Казанжи Громадський діяч

Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»

glavcom.ua
Не можна експлуатувати події, в ході яких загинули люди
колаж: glavcom.ua

Заява про неприприпустимість експлуатації тем війни в Україні в комерційній рекламі та маркетингу

Коли назви, пов’язані з героїчними і трагічними подіями в житті нашої країни і наших людей, почали з’являтися на пиві і редисці, Даша Глущенко написала пост, а потім і текст Заяви про неприпустимість експлуатації тем війни в Україні в комерційній рекламі та маркетингу.

Ми вдвох звернулись до відомих і знакових людей в країні з проханням підтримати нас у цьому. Дякую кожному, хто оперативно долучився.

Про що наша Заява, чому вона виникла і чого ми хочемо?

  1. Кожна перемога на цій війні оплачена тисячами життів загиблих, зниклих безвісти, полонених, поранених.
  2. Події війни мають потужний вплив на медіа, літературу, соціальні мережі, музику, сучасне мистецтво та кіно.
  3. У нас вже з’явились і продовжують з’являтися символи війни – люди, види зброї, врятовані домашні тварини і їхні рятівники, міста і маленькі громади.
  4. Багато хто і що із вищевказаного стають символами війни.
  5. З’явилось багато позитивних стереотипів про українську міць, анекдотів і жартів про ворогів та їхнє керівництво, мотивуючих та іронічних відео та мемів, які і в такий спосіб виконують терапевтичну і мобілізаційну роль для суспільства, що перебуває в стані посиленого стресу.
  6. Багато прикладів такого креативу є вдалими і допомагають підтримувати віру в перемогу, а також зміцнюють довіру людей до військового керівництва і державних інституцій.
  7. Водночас, останнім часом спостерігається експлуатація теми війни у комерційних цілях. В маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань. Подеколи застосовання чи обігрування воєнної тематики стається у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб.
  8. Ми не говоримо про те, щоб все заборонити. Але ми за виставлення необхідних бар’єрів при прийнятті рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній з використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани.
  9. Не можна експлуатувати події, в ході яких загинули люди, для використання чутливих назв, образів та знаків, пов’язаних з опором російській агресії.
  10. «Героїчна Буча» може бути назвою книги чи фільму, але не словами на етикетці алкогольного напою, яке має єдину ціль – приносити прибуток виробнику.

Якщо ви з нами, заходьте, прошу, за лінком.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес реклама перемога Азовсталь соціальні мережі мистецтво

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Зоя Казанжи

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