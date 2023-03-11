Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»
Заява про неприприпустимість експлуатації тем війни в Україні в комерційній рекламі та маркетингу
Коли назви, пов’язані з героїчними і трагічними подіями в житті нашої країни і наших людей, почали з’являтися на пиві і редисці, Даша Глущенко написала пост, а потім і текст Заяви про неприпустимість експлуатації тем війни в Україні в комерційній рекламі та маркетингу.
Ми вдвох звернулись до відомих і знакових людей в країні з проханням підтримати нас у цьому. Дякую кожному, хто оперативно долучився.
Про що наша Заява, чому вона виникла і чого ми хочемо?
- Кожна перемога на цій війні оплачена тисячами життів загиблих, зниклих безвісти, полонених, поранених.
- Події війни мають потужний вплив на медіа, літературу, соціальні мережі, музику, сучасне мистецтво та кіно.
- У нас вже з’явились і продовжують з’являтися символи війни – люди, види зброї, врятовані домашні тварини і їхні рятівники, міста і маленькі громади.
- Багато хто і що із вищевказаного стають символами війни.
- З’явилось багато позитивних стереотипів про українську міць, анекдотів і жартів про ворогів та їхнє керівництво, мотивуючих та іронічних відео та мемів, які і в такий спосіб виконують терапевтичну і мобілізаційну роль для суспільства, що перебуває в стані посиленого стресу.
- Багато прикладів такого креативу є вдалими і допомагають підтримувати віру в перемогу, а також зміцнюють довіру людей до військового керівництва і державних інституцій.
- Водночас, останнім часом спостерігається експлуатація теми війни у комерційних цілях. В маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань. Подеколи застосовання чи обігрування воєнної тематики стається у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб.
- Ми не говоримо про те, щоб все заборонити. Але ми за виставлення необхідних бар’єрів при прийнятті рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній з використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани.
- Не можна експлуатувати події, в ході яких загинули люди, для використання чутливих назв, образів та знаків, пов’язаних з опором російській агресії.
- «Героїчна Буча» може бути назвою книги чи фільму, але не словами на етикетці алкогольного напою, яке має єдину ціль – приносити прибуток виробнику.
Якщо ви з нами, заходьте, прошу, за лінком.
Коментарі — 0