До чого схиляє китайців Трамп
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За кулісами торгової війни Вашингтону та Пекіна
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Трамп похвалился в Твиттере: пошлины против Китая принесли хороший эффект и приведут к пересмотру невыгодных торговых соглашений.
С Евросоюзом Трампу удалось провернуть «схему» с пошлинами. И ЕС согласился сделать более выгодные условия для доступа на свои рынки американских товаров. В обмен Трамп отменил введенные новые пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а также не тронул импорт немецких авто.
А вот получится ли такой маневр с Китаем - большой вопрос. Пекин не хочет идти на тот уровень уступок, которые хочет Трамп. И на каждые многомиллиардные американские пошлины отвечает аналогичными китайскими. В итоге - торговая война между США и Китаем становится все сильнее.
Также не стоит забывать, что Китай - член Совбеза ООН. И без его голоса невозможно принимать глобальные решения по «Большой сделке» на уровне ООН - от ввода миротворцев на Донбасс до новых ядерных соглашений с КНДР и Ираном.
И не факт, что даже Путин сможет склонить Китай на помощь по большой сделке, если продолжится торговая война Вашингтона-Пекина.
Хотя, не исключено, что одна из причин торговой войны - это как раз и склонить Пекин поддержать Большую сделку, ничего не требуя взамен серьезного от Трампа-Путина.
И аналогичный маневр был проделан с Европой, где Меркель тоже алчно смотрела на большую сделку. А в итоге ей в качестве «бонуса» отменили торговую войну , не тронули «Северный поток-2» и пообещали, что никто не заберет славу миротворца на Донбассе. А, может, еще и великим миротворцем в Сирии сделают.
В общем, следим за отношениями Вашингтона и Пекина для понимания глобальных процессов...
Джерело: блог Дмитра Корнійчука