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    Думки вголос

    Саакашвілі - зброя Банкової проти Тимошенко

    Тимошенко з осені намагається не брати участь в акціях Саакашвілі
    Мовою оригіналу А вот это уже интересный поворот. Саакашвили призвал все оппозиционные силы объединить акции протеста против власти. Что это значит? Мы все понимаем, что проект Банковой «Саакашвили» необходим для дискредитации реального протестного движения в Украине. И одна из главных задач - заманить в этот процесс Тимошенко, чтобы
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 22:04
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Тимошенко з осені намагається не брати участь в акціях Саакашвілі

    Мовою оригіналу

    А вот это уже интересный поворот. Саакашвили призвал все оппозиционные силы объединить акции протеста против власти.

    Что это значит?

    Мы все понимаем, что проект Банковой «Саакашвили» необходим для дискредитации реального протестного движения в Украине. И одна из главных задач - заманить в этот процесс Тимошенко, чтобы навесить на нее разные акции с кровопролитием вроде той, которая произошла со штурмом Октябрьского дворца.

    Однако Тимошенко с осени старается не принимать участие в акциях Саакашвили. Всячески дистанцируясь от этой клоунады.

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    Это, естественно, не устраивает хозяев Саакашвили на Банковой. Поэтому он получил приказ не намеками, а публично призвать Тимошенко в свои акции.

    Если Тимошенко откажется - то Саакашвили начет ее «мочить» в СМИ: дескать, Тимошенко ненастоящая оппозиция. Согласится - и Тимошенко возьмет на себя весь негатив Саакашвили, включая его сотрудничество с властью.

    Как говорится, вечер перестает быть томным)))

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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