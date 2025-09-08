Головна Одеса Новини
СБУ затримала 60-річного моряка, який готував теракти в Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ затримала 60-річного моряка, який готував теракти в Одесі
Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Виготовленням вибухівки займався 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, готову вибухівку фігурант закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ФСБ. Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали вибухові пристрої зі схованок. Одну зі зловмисниць українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, затриманим агентом, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію пішов на контакт з ФСБ. Встановлено, що вербування фігуранта відбулося, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії.

«За завданням ФСБ чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни. Після прибуття в Україну агент спочатку виконував «тестові» завдання куратора – «звітував» йому про наслідки ворожих «прильотів» по місту. Потім російський спецслужбіст проінструктував свого поплічника щодо виготовлення СВП та «пріоритетних» місць закладення вибухівки у схрони. За даними слідства, фігурант «підсилював» вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву», – йдеться в повідомленні.

Спілкування агента з російським куратором
Спілкування агента з російським куратором
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Департамент військової контррозвідки СБУ викрив 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові об’єкти України. 52 із них були чинними військовослужбовцями. 

Теги: російські агенти Одеса СБУ

