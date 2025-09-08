Головна Країна Кримінал
СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах
Затриманим оголошено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану
колаж: glavcom.ua

СБУ та Нацполіція затримали «екссмотрящого» за Оленівською колонією та його спільників

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців п’яти регіонів України. Унаслідок спецоперації затримано 12 учасників банди, серед яких «екссмотрящий» за Оленівською колонією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з підприємців, прикриваючись вигаданими боргами. У разі відмови зловмисники погрожували фізичною розправою жертвам та їхнім родичам.

Задокументовано, як рекетири «вибивали» $800 тис. у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. В іншому епізоді бандити вимагали заощадження у військовослужбовця ЗСУ, погрожуючи його рідним та майну.

СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах фото 1
фото: СБУ
СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах фото 2
фото: СБУ

Дії угруповання координували четверо кримінальних авторитетів, які позиціонували себе як «смотрящі» за містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Одного з них затримали прямо на кордоні при спробі втечі.

СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах фото 3
фото: СБУ
СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах фото 4
фото: СБУ

Під час 28 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили майже 1,5 млн грн, 7 автомобілів преміумкласу, вогнепальну зброю та інші речові докази.

Затриманим оголошено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо додаткових підозр за статтею про поширення злочинного впливу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, готову вибухівку фігурант закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ФСБ. Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали вибухові пристрої зі схованок. Одну зі зловмисниць українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

