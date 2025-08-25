Зустріч Зеленського і Келлога, заява Трампа про гарантії безпеки. Головне за 25 серпня

Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів

Зеленський зустрівся з Келлогом, президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України, призначено нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ. «Главком» склав добірку новин 25 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зустрівся з Келлогом

Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна цінує готовність США бути частиною безпекової архітектури країни. «Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки», – додав він.

«Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві», – прокоментував президент свою розмову зі спецпредставником президента США.

Глава держави підсумував: «Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн. І, звичайно, гуманітарний трек. Повернення всіх викрадених дітей. Дуже сподіваємося, що Америка, президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей».

Президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Президент США додав: «Ми будемо підтримувати це, бо я не хочу більше бачити, як убивають людей».

Призначено нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №657/2025.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави. Іншим указом Зеленський звільнив Хмару посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Зазначимо, що Центр «А» виконує такі завдання: припинення терористичних актів; протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав; участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб; сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення тощо.

Зеленський призначив посла України в Ісландії

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом», – йдеться в указі.

Гавриш понад 20 років працював у сфері енергетики, інвестицій та будівництва. Після 2022 року обіймав посаду радника державного секретаря Міністерства оборони України, очолював наглядову раду АТ «Запоріжтрансформатор», тимчасово виконував обов’язки голови правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» групи «Нафтогаз».

Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»

Держпортал «Зброя» вперше показав світлину «Довгого Нептуна». Це модифікації крилатої ракети Р-360 «Нептун», що може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Про розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, однак з того часу жодних світлин ракети не зʼявлялося. Вперше світлина зʼявилася у відео, присвячене Дню Незалежності. У ньому ракета демонструється разом з іншими зразками українського озброєння.

Довжина нової ракети перевищує 6 м, що на півтора метра більше за першу версію колаж: Defense Express

Defense Express зазначає, що впізнати «Довгий Нептун» можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються. Водночас відео з пусками ракет у ролику є архівними та датуються випробуваннями комплексу «Нептун» у 2018-2020 роках.

За попередніми оцінками, довжина нової ракети перевищує 6 м (без прискорювача), що на півтора метра більше за першу версію Р-360. Центральна частина корпусу також збільшена у діаметрі до 50 см проти 38 см у базовій модифікації. Таким чином, нова ракета не лише довша, а й масивніша, що, ймовірно, пов’язано з необхідністю більшого об’єму палива.