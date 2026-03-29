Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»

Максим Бурич
Загоряння вдалося оперативно ліквідувати
Минулося без постраждалих

Російські окупаційні війська продовжують систематичну кампанію зі знищення української газовидобувної та переробної інфраструктури. У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, ворожі безпілотники атакували виробничі потужності Групи Нафтогаз у Сумській області, спричинивши суттєві руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу Нафтогаз.

За даними компанії, внаслідок нічної атаки БпЛА на одному з виробничих об’єктів зафіксовано суттєві пошкодження. Удар дронів призвів до руйнації технологічного обладнання. На місці влучання виникло сильне займання. На щастя, завдяки дотриманню правил безпеки та переходу персоналу в укриття, обійшлося без жертв.

Загоряння вдалося оперативно ліквідувати завдяки спільним зусиллям аварійних бригад «Нафтогазу» та підрозділів ДСНС. Наразі фахівці проводять оцінку збитків та готуються до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

«Главком» писав, що російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На момент атаки персонал перебував в укриттях, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Читайте також:

Читайте також

Нічна атака була спрямована на цивільну інфраструктуру в кількох районах Одеси
Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи
Вчора, 09:25
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
Данія заявила про ризик війни з Росією
Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни
24 березня, 19:24
«Дронова угода з США». Зеленський розкрив подробиці своєї пропозиції Трампу
«Дронова угода з США». Зеленський розкрив подробиці своєї пропозиції Трампу
15 березня, 09:57
У Білгороді прогриміли вибухи
У Білгороді після ракетної атаки виникли перебої зі світлом і водою
15 березня, 03:56
Зарево поблизу НПЗ у Краснодарському краї
Дрони уразили Афіпський НПЗ у Росії
14 березня, 00:43
Президент Франції Еммануель Макрон відкинув аргумент про нафтову кризу для зняття санкцій з РФ
Макрон відреагував на ідею скасувати санкції з російської нафти
11 березня, 19:48
Побачивши реальну ситуацію та дії командування, Чорний вирішив залишити російську армію
Російський військовий після полону воює за Україну
8 березня, 21:15

На Запоріжжі від удару авіабомбами загинула пенсіонерка
Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки
Росія планує побудувати «Азовське кільце» – Reuters
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
