Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»

Минулося без постраждалих

Російські окупаційні війська продовжують систематичну кампанію зі знищення української газовидобувної та переробної інфраструктури. У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, ворожі безпілотники атакували виробничі потужності Групи Нафтогаз у Сумській області, спричинивши суттєві руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу Нафтогаз.

За даними компанії, внаслідок нічної атаки БпЛА на одному з виробничих об’єктів зафіксовано суттєві пошкодження. Удар дронів призвів до руйнації технологічного обладнання. На місці влучання виникло сильне займання. На щастя, завдяки дотриманню правил безпеки та переходу персоналу в укриття, обійшлося без жертв.

Загоряння вдалося оперативно ліквідувати завдяки спільним зусиллям аварійних бригад «Нафтогазу» та підрозділів ДСНС. Наразі фахівці проводять оцінку збитків та готуються до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

«Главком» писав, що російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На момент атаки персонал перебував в укриттях, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.