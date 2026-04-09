Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента

За словами правоохоронців, вибух мав статися у місці скупчення українських військових

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту у Хмельницькому. Затримано російського агента, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Правоохоронці стверджують, що для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на «локацію» наряд поліції. Активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

Підозрюваний мав підірвати в Хмельницькому саморобну бомбу фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій. Слідство стверджує, що вказівку ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний.

Після вербування агент обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. За словами правоохоронців, він позначав відповідні координати на Google-картах та фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

Зібрані відомості фігурант передавав ФСБ для координації підготовки теракту фото: СБУ

Зібрані відомості фігурант передавав ФСБ для координації підготовки теракту. При обшуках у затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї.

До слова, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець.