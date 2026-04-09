Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

За словами правоохоронців, вибух мав статися у місці скупчення українських військових

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту у Хмельницькому. Затримано російського агента, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Правоохоронці стверджують, що для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на «локацію» наряд поліції. Активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій. Слідство стверджує, що вказівку ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний.

Після вербування агент обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. За словами правоохоронців, він позначав відповідні координати на Google-картах та фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

фото: СБУ

Зібрані відомості фігурант передавав ФСБ для координації підготовки теракту. При обшуках у затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї.

До слова, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. 

Читайте також:

Теги: Хмельницький СБУ російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді
Передавав РФ дані про новітнє озброєння. На Дніпропетровщині викрито інженера оборонного заводу
7 квiтня, 11:03
СБУ наголошує, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій
СБУ запустила новий короткий номер «гарячої лінії»
2 квiтня, 12:43
Наслідки вибуху у Бучі 23 березня 2026 року
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
29 березня, 04:33
25 березня відзначається День Служби Безпеки України
Зеленський привітав воїнів Служби безпеки України
25 березня, 11:22
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру
Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: викрито 18-річного агента РФ
20 березня, 10:25
Упродовж останніх років російська розвідка вербує через Telegram агентів для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів
Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян
18 березня, 22:02
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
12 березня, 21:18
Фігуранти справи загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Коригував обстріли РФ. Екскерівник стратегічного підприємства на Донеччині отримав підозру
11 березня, 10:19
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)
10 березня, 14:45

Кримінал

$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua