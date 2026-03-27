Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа

Єгор Голівець
США розгорнули тисячі військових, але поки не планують вторгнення в Іран
США нарощують війська, але наземну операцію поки не планують

Адміністрація президента США Дональда Трампа сигналізує союзникам, що наразі не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами співрозмовників, попри відсутність планів наземної операції, США продовжують розгортати тисячі військових на Близькому Сході.

Водночас джерела наголошують, що Дональд Трамп може у будь-який момент змінити свою позицію або ухвалити рішення про початок атаки.

Співрозмовники також зазначили, що американські війська в регіоні можуть виконувати різні завдання, зокрема брати участь в евакуації громадян США. Крім того, їхня присутність може бути частиною стратегії створення невизначеності щодо подальших кроків Вашингтона.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив союзникам, що війна з Іраном триватиме довше, ніж очікувалося раніше, і може затягнутися щонайменше на кілька тижнів.

До слова, за чотири тижні війни проти Ірану американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що викликало занепокоєння частини посадовців Пентагону через стрімке скорочення запасів високоточної зброї.

Ці ракети залишаються ключовим елементом ударів ще з часу їх першого застосування під час війни в Перській затоці 1991 року. Водночас щороку виробляється лише кілька сотень Tomahawk, а точну кількість на озброєнні Пентагон не розголошує. Головна перевага Tomahawk – здатність уражати цілі на відстані понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у повітряному просторі противника.

Як відомо, Сполучені Штати можуть впевнено підтвердити знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану за місяць воєнної кампанії. 

