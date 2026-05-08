Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики
Російські користувачі пишуть про «приниження» та «ганьбу»
У Росії спалахнула хвиля обурення після появи указу президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві. Документ та реакція на нього швидко розлетілися російськими Telegram-каналами, пише «Главком».
Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії «не потрібен чужий дозвіл» для проведення параду.
«Горе тому, хто намагається кепкувати з Дня Перемоги. Це його біда. А нам не потрібен нічий дозвіл», – сказав Пєсков.
Водночас у російських соцмережах реакція виявилася значно емоційнішою. Частина користувачів сприйняла історію як приниження Кремля та особисто Путіна.
У коментарях росіяни писали:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.
Коментарі — 0