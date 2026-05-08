Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики

У соцмережах РФ почали з’являтися заклики до змін влади після скандалу навколо параду

Російські користувачі пишуть про «приниження» та «ганьбу»

У Росії спалахнула хвиля обурення після появи указу президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві. Документ та реакція на нього швидко розлетілися російськими Telegram-каналами, пише «Главком».

Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії «не потрібен чужий дозвіл» для проведення параду.

«Горе тому, хто намагається кепкувати з Дня Перемоги. Це його біда. А нам не потрібен нічий дозвіл», – сказав Пєсков.

Водночас у російських соцмережах реакція виявилася значно емоційнішою. Частина користувачів сприйняла історію як приниження Кремля та особисто Путіна.

У коментарях росіяни писали:

