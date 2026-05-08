Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики
У соцмережах РФ почали з’являтися заклики до змін влади після скандалу навколо параду
колаж: glavcom.ua

Російські користувачі пишуть про «приниження» та «ганьбу»

У Росії спалахнула хвиля обурення після появи указу президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві. Документ та реакція на нього швидко розлетілися російськими Telegram-каналами, пише «Главком».

Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії «не потрібен чужий дозвіл» для проведення параду.

«Горе тому, хто намагається кепкувати з Дня Перемоги. Це його біда. А нам не потрібен нічий дозвіл», – сказав Пєсков.

Водночас у російських соцмережах реакція виявилася значно емоційнішою. Частина користувачів сприйняла історію як приниження Кремля та особисто Путіна.

У коментарях росіяни писали: 

Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 1
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 2
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 3
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 4
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 5
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 6
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 7
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики фото 8

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. 

Читайте також:

Теги: росіяни Дмитро Пєсков парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
5 травня, 12:12
Темпи набору впали на 20% попри рекордні виплати
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати
15 квiтня, 03:31
Удар по Києву: росіяни вбили 12-річну дитину
Удар по Києву: росіяни вбили 12-річну дитину
16 квiтня, 03:25
Румен Радев, фаворит на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльний до Кремля
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
18 квiтня, 15:59
Виставка стартує 9 травня, участь у ній візьмуть понад 100 митців з різних країн світу.
Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль
24 квiтня, 00:31
Укспозиції вже є приблизно у 8% навчальних закладів столиці РФ
Московські школи масово відкривають музеї «СВО»
24 квiтня, 05:18
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
23 квiтня, 17:24
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Окрім дронів, значний внесок робить артилерія
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
4 травня, 12:56

Політика

Кім Чен Ин з дочкою пообідав із моряками на новому есмінці КНДР
Кім Чен Ин з дочкою пообідав із моряками на новому есмінці КНДР
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики
Томагавки для України в обмін на Ормуз: аналітики знайшли формулу
Томагавки для України в обмін на Ормуз: аналітики знайшли формулу
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці
США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці
Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ
Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua