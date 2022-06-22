Кремль обрав «дружню» країну, куди відправлятиме росіян на відпочинок

Сирійський народ готовий прийняти російських друзів із розпростертими обіймами

Посол Сирії в Москві Ріяд Хаддад заявив, що Росія та Сирія працюють над організацією туризму між країнами в рамках двостороннього економічного співробітництва.

«Слід зазначити, що сирійський народ готовий прийняти російських друзів із розпростертими обіймами, оскільки прекрасні стосунки між нашими країнами не обмежуються лише політичним рівнем», - сказав він в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Він також додав, що Сирія сповнена туристичних визначних пам'яток, в країні м'який клімат та прекрасна погода більшість днів на рік. «І тому Сирія – це найбільш підходящий напрямок для російських туристів, які хочуть побувати в дружній країні і серед людей, що люблять», – зазначив Ріяд Хаддад.

Нагадаємо, ціни на морський відпочинок для росіян виросли навіть у підконтрольній країні-агресору Абхазії. Наразі турфірми везуть росіян відпочивати за Полярне коло.

Нагадаємо, що росіяни перестали цікавитися чорноморським відпочинком у Краснодарському краї та Криму. Тож готелі на Кубані та в окупованому Росією Криму почали знижувати ціну на літній відпочинок.

Тим часом українські прикордонники змінили правила перевірки росіян на в'їзді в Україну.

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