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Трамп може помститися Міллі за нібито «зраду» у разі перемоги на виборах – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп може помститися Міллі за нібито «зраду» у разі перемоги на виборах – ЗМІ
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Колишній міністр оборони США нагадав про погрози Трампа, який стверджував, що «другий термін буде відплатою»

Колишній міністр оборони США, Марк Еспер висловлює переконання, що експрезидент Дональд Трамп у разі повторного приходу до влади може помститися голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі за його заяви.
Про це передає The Hill.

«Це законний страх. Я наводжу приклади з моїх мемуарів, коли [Трамп], підбурюваний своїми радниками, мав намір втягнути адмірала Макрейвена та генерала Маккрістала перед трибунал за їхні публічні заяви. Ми разом з Міллі переконували президента утриматися від цього з різних міркувань», – зазначив Еспер в інтерв'ю.

Еспер нагадав про погрози Трампа, який стверджував, що «другий термін буде відплатою».

«Так що це цілком законні занепокоєння», – додав він.

Минулого тижня Трамп звинуватив Міллі «в акті зради», стверджуючи, що той «фактично співпрацював з Китаєм, щоб дати їм розуміти думку президента Сполучених Штатів (точніше, Трампа під час його президентства)». 

Експрезидент очевидно має на увазі телефонні розмови Міллі з Китаєм наприкінці президентського терміну Трампа.

«Це настільки кричущий вчинок, що в минулі часи покаранням за нього була б смерть!» – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Відносини Міллі з колишнім президентом стали відомі в контексті численних звинувачень, висунутих проти Трампа. Експрезидент на одному з аудіозаписів намагається заперечити повідомлення The New Yorker про спроби генерала перешкодити Трампу в його намірах атакувати Іран наприкінці терміну його президенства.

Також Трамп заявив, ніби має документ про «план нападу» на Іран, який свідчить про те, що це була ідея саме Міллі. Він також стверджував, що документ секретний.

Міллі заперечив заяви Трампа, заявивши, що «не знає про документ, про який вони говорять».

«Ніхто не представив мені документ, про який вони кажуть. Тому я дійсно не можу коментувати це. Але запевняю вас, що не знаю, про що йдеться... Воєнний напад на Іран – це дуже, дуже серйозна справа», – сказав Міллі.

Нагадаємо, колишній президент США, Дональд Трамп, заявив, що в разі своєї повторної перемоги на виборах у 2024 році, він ув'язнить своїх політичних ворогів та натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів. 

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Теги: Дональд Трамп президент трибунал погрози

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