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Атака безпілотників на Курську область, США можуть надати Україні далекобійні ракети: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака безпілотників на Курську область, США можуть надати Україні далекобійні ракети: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності

У місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена  близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними бомбами. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 12 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака безпілотників на Курську область

У місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника. Про це повідомляє в Telegram губернатора Курської області Роман Старовойт.

Російський чиновник, як завжди, звинувачує у цьому українську сторону.

За його заявами, внаслідок інциденту в Рильську деякі будівлі отримали незначні пошкодження. На щастя, жодна людина не постраждала.

Також Старовойт додав, що на місці працюють силовики.

На столичній Оболоні чоловік поранив поліцейського

Увечері, 11 вересня, в Києві стався інцидент, під час якого поліцейський отримав поранення під час затримання озброєного підозрюваного. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що інцидент стався при затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Той напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення, однак, це не завадило правоохоронцю одягнути на нього кайданки.

Україна може отримати далекобійні ракети з касетними бомбами від США

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними бомбами, стверджують чотири американські чиновники. Про це повідомляє Reuters.

Ця зброя може в значній мірі сприяти Збройним Силам України у завданні серйозних втрат російським окупаційним силам в глибині тимчасово окупованих територій.

За словами трьох американських офіційних осіб, останнім часом українські військові виявили успішні результати в застосуванні касетних боєприпасів з 155-мм артилерії, і тепер Вашингтон розглядає можливість надання Україні однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (Atacms), здатних атакувати цілі на відстань до 306 кілометрів, або керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) із касетними бомбами.

Якщо буде схвалено, будь-який з варіантів може бути доставлений до України досить швидко, зазначається у повідомленні.

У Лівії через обвал дамби загинули тисячі людей

Влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна. Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що країну накрила негода, зокрема шторм «Деніель», який вже забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії, Усама Хамад, стверджує, що загиблих було щонайменше 2000, і інші 5000-6000 людей вважаються зниклими безвісти.

США попередили Росію й КНДР про санкції в разі передачі зброї

Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї. Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Я бажаю нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», – підкреслив представник Держдепу.

Він також додав, що Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для спостереження за результатами зустрічі між Путіним і Кімом. У цьому контексті представник Міллер підкреслив, що американська сторона буде продовжувати тиск санкцій проти Північної Кореї і Росії та готова ввести нові обмеження, якщо це стане необхідним.

Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про вибори

Колишній президент Дональд Трамп просить суд зняти з нього кілька кримінальних звинувачень у справі про втручання у вибори в Джорджії 2020 року. Про це повідомляє CNN..

Крім цього, колишній президент звернувся до судді Тані Чаткан взяти самовідвід у цій справі. Він стверджував, що вона, здається, «вже заздалегідь оцінила факти і визначила ймовірну вину Трампа».

Важливо зауважити, що Таня Чаткан була обрана для головування у цьому процесі випадково і вже давно виражає свою активну позицію проти осіб, які брали участь у штурмі Капітолію, подію, яку часто приписують Трампові. Вона також неодноразово виносила рішення, що передбачали більш суворі тюремні санкції для обвинувачених у цій справі, ніж цього вимагала прокуратура.

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Теги: вибух прокуратура санкції Дональд Трамп Вашингтон

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