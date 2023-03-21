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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Зустріч Сі та Путіна. Перші висновки

glavcom.ua
Путін нібито не обговорював із головою Китаю напад Росії на Україну
фото з відкритих джерел

На даний момент не прозвучало якихось суттєвих заяв, не підписано жодних значних документів

У понеділок, 20 березня, лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін прибув до росії, де зустрівся з президентом рф володимиром путіним, ордер на арешт якого нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд.

Треба розуміти, що ордер МКС на арешт глави тієї чи іншої держави не забороняє візити до цієї держави. Тож із боку Сі Цзіньпіна юридично тут немає жодних порушень. Ну, а для китайців важливо було здійснити цей візит з політичних міркувань.

На даний момент не прозвучало якихось суттєвих заяв, не підписано жодних значних документів. Перед зустріччю Сі Цзіньпін і путін опублікували дві статті про російсько-китайські відносини. Статті відрізняються між собою акцентами.

У російській – багато про те, які китайці друзі та брати, що відносини між росією та КНР, мовляв це мало не союз. Тоді як у китайській наголошувалося, що це не союз чи альянс, а виключно партнерство.

Далі оцінюватимемо за офіційними заявами сторін, якщо вони будуть. Думаю, сьогодні прозвучать якісь – про енергетичне партнерство, про газопровід «Сила Сибіру-2», який начебто збираються будувати, про торговельно-економічні угоди. Але фундаментально якихось змін у російсько-китайських відносинах після візиту Сі до Москви я не чекаю.

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Джерело
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Теги: росія Китай Сі Цзіньпін путін

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