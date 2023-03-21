Зустріч Сі та Путіна. Перші висновки

На даний момент не прозвучало якихось суттєвих заяв, не підписано жодних значних документів

У понеділок, 20 березня, лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін прибув до росії, де зустрівся з президентом рф володимиром путіним, ордер на арешт якого нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд.

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Треба розуміти, що ордер МКС на арешт глави тієї чи іншої держави не забороняє візити до цієї держави. Тож із боку Сі Цзіньпіна юридично тут немає жодних порушень. Ну, а для китайців важливо було здійснити цей візит з політичних міркувань.

На даний момент не прозвучало якихось суттєвих заяв, не підписано жодних значних документів. Перед зустріччю Сі Цзіньпін і путін опублікували дві статті про російсько-китайські відносини. Статті відрізняються між собою акцентами.

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У російській – багато про те, які китайці друзі та брати, що відносини між росією та КНР, мовляв це мало не союз. Тоді як у китайській наголошувалося, що це не союз чи альянс, а виключно партнерство.

Далі оцінюватимемо за офіційними заявами сторін, якщо вони будуть. Думаю, сьогодні прозвучать якісь – про енергетичне партнерство, про газопровід «Сила Сибіру-2», який начебто збираються будувати, про торговельно-економічні угоди. Але фундаментально якихось змін у російсько-китайських відносинах після візиту Сі до Москви я не чекаю.