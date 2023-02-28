У Росії вночі горіла нафтобаза та лунали вибухи (фото, відео)
Поруч нібито була казарма з російськими військовими
Сьогодні вночі у Туапсе, місто в Краснодарському краї РФ, горіла господарська будівля на території нафтобази «Роснефти» та лунали вибухи. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на адміністрацію міста.
Як повідомляє Телеграм-канал Astra, поруч з нафтобазою була казарма з російськими військовими. За даними джерел, на території нафтобази нібито вибухнули два невстановлені літальні апарати.
Водночас місцева влада запевнила, що приводів для занепокоєння нема. «Щодо нічних вибухів <...>. Нафтові резервуари не зачепило. Розливу нафтопродуктів немає», – йдеться в повідомленні.
Як зазначаэться, займання локалізували на площі 200 кв. м, після чого повністю загасили. У гасінні взяли участь 32 особи за допомогою 11 одиниць техніки.
Раніше у місті Кстово Нижньогородській області Росії горіла нафтобаза «Лукойлу». Також у Росії сталася масштабна пожежа на складі з холодильниками. Нагадаємо, що це не перший раз, коли в Росії горять нафтобази. Так, наприклад, у квітні 2022 року величезна пожежа сталася на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба» у Брянську.
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