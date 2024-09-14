Росіянам наказав здатися в полон голос із неба

Бійці 65-ї бригади використовують безпілотники з гучномовцями, через які пропонують ворогам скласти зброю

«Росіяни, здавайтеся, будете жити», – почули з неба двоє приголомшених вибухом окупантів біля свого зруйнованого бліндажа, і вирішили скористатися цією пропозицією. Таким чином ворогів у полон взяли бійці 65-ї окремої механізованої бригади, яка захищає Запорізький напрямок. Її оператори дронів використовують безпілотники з гучномовцями, через які за сприятливих обставин пропонують ворогам скласти зброю, ідеться у сюжеті «Єдиних новин».

Окупант Олексій помахав дрону білою ганчіркою та пошкандибав за ним до позицій українців. Дорогою по ньому відкрили вогонь свої.

«Був скид, оглушило, відкриваю очі – хтось говорить. Я спершу не зрозумів, звідки це взагалі. Почав крутити головою і побачив «пташку», – розповідає росіянин Павло, що теж вирішив здатися в полон.

Нині полонені отримують медичну допомогу та скаржаться на своїх командирів, які відправляють їх у бій як гарматне м'ясо.

Бійці 65-ки також скидають із безпілотників над позиціями росіян листівки з закликом здаватися, а час від часу відсилають їм дрона, через який транслюють гімн України.

Раніше Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами.

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон.