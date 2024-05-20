Українські захисники тримають Часів Яр: Ворог зазнає значних втрат

Обстановка на Часовому Яру залишається важкою

Друзі, щодо ситуації на Часовому Яру на ранок 20 травня коротко. Схоже, що не лише президент України наголосив на успішній роботі захисників міста, а й у Кремлі звернули увагу. І комусь донесли «високе здивування та роздратування».

Мовляв, як на початку квітня вже «майже взяли», російські ЗМІ та Telegram-канали разів десять доповіли про бої на вулицях – чого тягнете? Адже планували до 9 травня урочисто? Скільки там залишилось у місті під контролем ЗСУ? Тобто все місто контролює Україна?

Загалом, з 17 травня вони лізли майже дві доби, як на початку квітня. Не маленькими групами, а всією масою, з бронетехнікою, колонами та «у лоб». Загалом у лоб і отримали. Наші їх зустріли ударними дронами та ударом із градів. Вчора до вечора супротивник підраховував втрати, вночі знову поліз. Схоже, підтягнули резерви, бо кладуть багато народу та заліза. Не рахуючи. Ближче до ранку відкотилися і почали закидати град наші позиції. Саме нашу групу, схоже, «намацали» і добре так накрили. Але ми тут не перший день і градами з норок нас не подряпаєш. Відповіла їм наша ствольна. Сподіваюся, не всі гради повернуться на бази.

Ситуація важка, вони явно отримали «накачування зверху» та резерви. Тобто тут укладатимуть своїх штабелями. Оборону тримаємо. У нас за добу жодного «200». Народ досвідчений і місцевість вивчили добре.

З логістикою на Часіку, щоправда, через обстріли все складніше. Але у цю гру можна грати удвох. Наші дронщики активно б'ють по їхній техніці, що рухається, і випалюють позиції. За ворожими перехопленнями: за наших операторів дронів вони вже обіцяють своїм місяць відпустки. Тільки наші із зубами та досвідчені.

Часів Яр стоїть міцно. Українське місто в Українському Донбасі.