Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо
Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині
фото: Олексій Кулеба

Внаслідок дронової атаки поранено машиніста

Росіяни атакували БПЛА залізничну станцію у Дніпропетровській області, поранень зазнав машиніст електровозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний», – зазначив Кулеба.

За інформацією віцепрем’єр-міністра, на місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

Кулеба підкреслив, що Росія знов намагається зірвати роботу цивільної логістики – ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.

Нагадаємо, вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. 

Як відомо, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, через атаку росіян на Дніпро отримали поранення немовля та чотирирічна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

До слова, російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка. 

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, шестеро – травмовані, серед них дитина.

Теги: Дніпро безпілотник війна

