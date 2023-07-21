ПАР просить ордер на арешт Путіна, Росія готує провокації. Головне за 21 липня

ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна, Росія готує провокації у Чорному морі, у Росії затримано терориста Гіркіна. «Главком» зібрав у добірку новини 21 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна

Міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Росія готує провокації у Чорному морі

Російська Федерація може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна у Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну. За словами очільника ЦРУ, наразі є дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором. Вони розглядають способи, якими можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім будуть намагатися звинуватити в цьому українців

Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру

Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я.

Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Росії затримано терориста Гіркіна

Співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

Як каже дружина Стрєлкова-Гіркіна приблизно об 11:30 до їхнього дому приїхали представники слідчого комітету РФ, які згодом вивели Гіркіна під руки і відвезли в невідомому напрямку.

Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»

Правоохоронці проводять обшуки в корпорації «Київавтодор». Підозрюється причетність службових осіб до протиправної схеми.

За даними прокуратури, слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК «Київавтодор» та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у Києві.