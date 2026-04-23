Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив

Україна запустила новий рівень «малої» ППО
Дрони-перехоплювачі керують на відстані сотень кілометрів і дозволяють збивати цілі без прив’язки до фронту

Україна розпочала впровадження нового рівня «малої» протиповітряної оборони, заснованого на дистанційному керуванні дронами-перехоплювачами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Михайла Федорова.

За його словами, рік тому через кластер Brave1 було ініційовано розвиток і тестування технології віддаленого управління такими системами. Наразі вже зафіксовано практичні результати їх застосування.

«Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів», – зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами, що фактично формує новий стандарт протиповітряної оборони.

За його словами, ключова перевага цієї технології – відсутність прив’язки оператора до фронту. Управління може здійснюватися із захищених пунктів у різних містах України або навіть за кордоном.

«Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном. Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту», – заявив міністр.

За даними Міноборони, до впровадження технології вже долучилися понад десять українських виробників, які інтегрували відповідні рішення у свої системи.

Нагадаємо, що Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Буданов підкреслив, що війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.

