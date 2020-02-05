У Києві для людей старшого віку організували безкоштовний показ фільму «Мої думки тихі»



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На безкоштовний кінопоказ зареєструвалося більше тисячі киян віком від 50 років та старше

Через нестандартні, кумедні ситуації та дотепні діалоги в картині «Мої думки тихі» показана одвічна проблема батьків та їх вже дорослих дітей

3 лютого у кінотеатрі «Київська Русь» відбувся благодійний показ української комедії режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» для 1000 людей старшого віку. Про це «Главкому» повідомила прес-служба благодійного фонду «Життєлюб».

Кінострічку представили вступним словом співзасновниця фонду Тіна Михайловська, режисер Антоніо Лукіч та виконавиця головної ролі, заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца.

Під час своєї промови Антоніо Лукіч зазначив, що на кінопоказ прийшов у супроводі рідної бабусі: «Сьогодні я привів до кінозали свою бабусю. Тому якщо вам це кіно здаватиметься смішним – смійтеся голосніше. Я хочу, щоб моя бабуся чула, що вам подобається робота її онука», – жартував зі сцени режисер.

«Зводи маму в кіно» – під таким гаслом «Мої думки тихі» 16 січня вийшли в прокат Україною. Через нестандартні, кумедні ситуації та дотепні діалоги в картині показана одвічна проблема батьків та їх вже дорослих дітей.

Організувати кінопоказ для людей старшого віку вдалося за підтримки кінокомпанії Arthouse Traffic та кінотеатру «Київська Русь», які погодилися на благодійних засадах дати дозвіл на некомерційний показ фільму та безкоштовно надали зал кінотеатру для сеансу. Таким чином на безкоштовний кінопоказ зареєструвалося більше тисячі киян віком від 50 років та старше.

«Зв’язок поколінь – одна із місій нашого фонду, – зазначає співзасновниця БФ «Життєлюб» Тіна Михайловська. – Ці теми актуальні для всіх, тому майже кожна людина знайде у цьому кіно питання і відповіді на тему безумовної батьківської любові, гіперконтролю, інфантильності в дорослому віці та як з цим всім вижити в сучасному світі».

Дебютну роботу Антоніо Лукіча уже побачили в 11 країнах, вона отримала «Кришталевий глобус» у Карлових Варах, 5 відзнак Одеського міжнародного кінофестивалю, дві премії українських кінокритиків «Кіноколо» та безліч захоплених відгуків пересічних українців.