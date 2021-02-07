Скільки ще ОПЗЖ принижуватиме українців порадами шукати українську мову в Україні?
Ветеран війни у Києві цілу добу шукав перукарню з українською мовою обслуговування
У цьому відео Шуфрич мені порадив не обслуговуватися в магазинах, де розмовляють московитською, а розвертатися і йти в магазин, де розмовляють українською.
Я навела йому приклад Дмитра Івахнюка, ветерана російсько-української війни, який вирішив скористатися в Києві порадою опазажопи, розвернувся і пішов з перукарні, де йому сказали «здравстуйтє».
Він розвертався протягом дня ще 11 разів, поки надвечір таки знайшов 12-ту перукарню з українською мовою обслуговування. Він убив на це день. Скільки ще опазажопа буде принижувати українців своїми порадами шукати українську мову в Україні?
Ще Шуфрич сказав, що не відомо, з якого боку той ветеран воював...
Відповідь ветерана Дмитра Івахнюка Шуфричеві не забарилася. Просто блискуче! Читайте під відео.