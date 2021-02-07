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    Думки вголос

    Скільки ще ОПЗЖ принижуватиме українців порадами шукати українську мову в Україні?

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скільки ще ОПЗЖ принижуватиме українців порадами шукати українську мову в Україні?

    Ветеран війни у Києві цілу добу шукав перукарню з українською мовою обслуговування

    У цьому відео Шуфрич мені порадив не обслуговуватися в магазинах, де розмовляють московитською, а розвертатися і йти в магазин, де розмовляють українською.

    Я навела йому приклад Дмитра Івахнюка, ветерана російсько-української війни, який вирішив скористатися в Києві порадою опазажопи, розвернувся і пішов з перукарні, де йому сказали «здравстуйтє».

    Він розвертався протягом дня ще 11 разів, поки надвечір таки знайшов 12-ту перукарню з українською мовою обслуговування. Він убив на це день. Скільки ще опазажопа буде принижувати українців своїми порадами шукати українську мову в Україні?

    Ще Шуфрич сказав, що не відомо, з якого боку той ветеран воював...

    Відповідь ветерана Дмитра Івахнюка Шуфричеві не забарилася. Просто блискуче! Читайте під відео.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова українська мова Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя
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