Скільки ще ОПЗЖ принижуватиме українців порадами шукати українську мову в Україні?

Ветеран війни у Києві цілу добу шукав перукарню з українською мовою обслуговування

У цьому відео Шуфрич мені порадив не обслуговуватися в магазинах, де розмовляють московитською, а розвертатися і йти в магазин, де розмовляють українською.

Я навела йому приклад Дмитра Івахнюка, ветерана російсько-української війни, який вирішив скористатися в Києві порадою опазажопи, розвернувся і пішов з перукарні, де йому сказали «здравстуйтє».

Він розвертався протягом дня ще 11 разів, поки надвечір таки знайшов 12-ту перукарню з українською мовою обслуговування. Він убив на це день. Скільки ще опазажопа буде принижувати українців своїми порадами шукати українську мову в Україні?

Ще Шуфрич сказав, що не відомо, з якого боку той ветеран воював...

Відповідь ветерана Дмитра Івахнюка Шуфричеві не забарилася. Просто блискуче! Читайте під відео.

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