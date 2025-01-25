Фіцо не збирається йти у відставку попри вимоги протестувальників

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що третину учасників протестів у Братиславі проти політики його уряду, складають українці. Про це повідомляє видання Denník N.

У суботу, 25 січня, в ефірі програми Sobotné dialógy (Суботні діалоги) словацького радіо Фіцо заявив, що не розуміє, чому українці повинні «кричати» на словацький уряд.

Словацький політик також заявив, що не збирається йти у відставку попри вимоги протестувальників. Він наголосив, що зараз «не 2018 рік», натякаючи на протести, що пов'язані з убивством журналіста-розслідувача, котрі призвели до його відставки під час попереднього прем'єрства.

«Ми занадто загартовані й досвідчені, щоб деякі неурядові організації та грузинські й українські силовики могли повалити державу. Змінити уряд можна лише за умови проведення виборів», – заявив Фіцо.

Нагадаємо, що десятки тисяч словаків вийшли на вулиці протестувати проти проросійського курсу прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За даними організаторів, на акцію протесту в Братиславі вийшло 60 тис. людей. Правоохоронці закликали мітингувальників поважати інструкції та заклики поліцейських, а також бути уважними до інших під час громадських зібрань.

Організатори протесту хочуть, щоб прем'єр Фіцо склав мандат і пішов у відставку. Вони також вимагають, щоб весь уряд і найвищі представники Словаччини відкинули будь-яку співпрацю з Росією.

Наступні протести проти політики словацького прем'єра та його уряду відбудуться в п'ятницю, 7 лютого.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що «Україна втратить третину своєї території на користь Росії і буде окупована іноземними військами». Фіцо наголосив, що «Україна ніколи не буде в НАТО» та матиме великі труднощі з євроінтеграцією. Він також вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією, спрямованої на її економічне послаблення.