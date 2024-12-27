Словацька прокуратура проведе перевірку візиту Фіцо до Путіна

З літа 2022 року Словаччина визнана Росією «недружньою» країною

Генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит премʼєр-міністра Роберта Фіцо до російського диктатора Володимира Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству. Про це повідомляє Aktuality.

З ініціативою до словацької генпрокуратури звернулись представники громадської організації «Мир Україні».

«Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо (Smer-SD) у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням «Мир Україні», буде розглянутий генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону», – запевнила речниця генпрокуратури Яна Тьокьолева.

Водночас посадовиця не назвала термінів перевірки дій Фіцо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Фіцо також особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу. Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України». Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним у РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

До слова, президент України наголосив, що візит Фіцо до Путіна «має зацікавити словацькі спецслужби».