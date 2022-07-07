У Казахстані на нафтогазовому родовищі Тенгіз стався вибух, в результаті чого загинули двоє працівників

Державу-терориста потрібно зупинити негайно

17 червня. Президент Казахстану публічно заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих територій України.

18 червня. Пропаганда агресора заявила про зупинку відвантаження казахської нафти бо «несподівано знайшлись» міни біля берегів новоросійського порту.

04 липня. Мінфін Казахстану опублікував проект наказу для громадського обговорення, який передбачає блокування поставок санкціонних товарів у ереф та ербе.

05 липня. новоросійський «суд» заборонив на 30 днів постачання нафти з родовища «Тенгіз» (67% всього експорту казахської нафти) через Каспійський трубопровідний консорціум.

06 липня. Стався вибух на цьому ж родовищі під час проведення нібито гідротесту трубопроводу.

Як на мене, – це доволі дивна причина такого інциденту (існує порядок таких випробувань, який передбачає запобіжні дії – манометри та запірна арматура: забути про них може лише людина без досвіду експлуатації).

Скоріш за все, це невипадковість, а бажання держави-агресора терористичним шляхом досягти трьох цілей:

Перша – закріпити рішення їх «суду» і зупинити видобуток казахської нафти та експорт у ЄС. Нічого не вийшло, – родовище працює.

Друга – збільшити роль російської нафти у балансі КНР на фоні охолодження стосунків із Сі (відмовився приїжджати до столиці орків).

Третя – зупинити падіння цін на нафту через спровокований дефіцит пропозиції.

Подібний інцидент – вибух доволі дивного походження стався місяць тому на LNG-заводі Freeport у США, коли ЄС ритмічно накопичував газ у сховища. Внаслідок аварії обсяги поставок зрідженого газу на європейський ринок суттєво зменшилися, а спотова ціна зросла на 20%.

Державу-терориста потрібно зупинити негайно.

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