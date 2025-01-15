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У Волгоградській області спалахнула пожежа на заводі «Лукойл» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Волгоградській області спалахнула пожежа на заводі «Лукойл» (відео)
Станом на ранок, у Волгоградській області пожежу локалізовано
фото: скріншот з відео

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

У Волгограді вранці 15 січня спалахнула пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії «Лукойл». Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що наразі вогонь загасили, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає. Водночас точні причини пожежі встановлюються, проте повідомляється, що вона нібито виникла «внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом».

Нагадаємо, що пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

До слова, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км на території Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

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Теги: війна завод пожежа росіяни росія

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