Росія обманом відправляє громадян Індії на фронт в Україну – Washington Post

Шахрайське вербування у російську армію протягом останнього року створило напруженість між Москвою і Нью-Делі

Росія активно вербує на війну проти України жителів Індії. Майже 100 людей заманили на фронт під приводом роботи або отримання освіти, пише The Washington Post.

Зазначається, що цього місяця 32-річний індійський електрик Бініл Бабу став щонайменше 10-м жителем Індії, який загинув на війні проти України. Це викликало різку реакцію з боку місцевих чиновників.

«Це питання було рішуче обговорено з російською владою в Москві, а також з російським посольством у Нью-Делі сьогодні. Ми також повторили нашу вимогу про якнайшвидше звільнення індійських громадян, які залишилися», – процитували у виданні слова представника Міністерства закордонних справ Індії.

Зі свого боку РФ заперечувала будь-які правопорушення і обіцяла звільнити індійців зі своїх збройних сил.

«Російський уряд ніколи не брав участі в жодних публічних або прихованих кампаніях, тим паче в шахрайських схемах із вербування індійських громадян для військової служби в Росії», – ідеться в заяві російського посольства в Нью-Делі.

Незважаючи на всі заяви, Росія не поспішає відпускати найманців з Індії. Шахрайське вербування в російську армію протягом останнього року стало повторюваною точкою напруженості між Москвою і Нью-Делі, підкреслили у виданні.

Сім'ї загиблих на війні громадян Індії заявили, що багато хто з них були обмануті міжнародною мережею кадрових агентів і впливових осіб у соціальних мережах, які обіцяли їм високу заробітну плату за низькокваліфіковану роботу, як-от водіння, приготування їжі, сантехніка та ремонт електрики. Замість цього росіяни відправляли їх воювати, зазначили у виданні.

Двоє індійців, завербованих Росією, з якими журналісти зв'язалися телефоном у 2024 році, розповіли їм, що після прибуття в зону бойових дій їх змусили підписати російські документи, а їхні паспорти забрали. Вони поділилися, що їх відправили воювати без достатньої військової підготовки.

Після того, як торік на війні проти України загинули кілька громадян Індії, індійські чиновники порушили це питання зі своїми російськими колегами і домоглися звільнення десятків чоловіків, відправлених на військову службу, нагадали у виданні. Проте деякі громадяни Індії все ще залишаються втягнутими у війну.

Індійський урядовий чиновник нещодавно підтвердив, що 19 індійських громадян все ще служать у російській армії. Незважаючи на це, Нью-Делі продовжує розвивати торгівлю з Москвою, додали у виданні.

Майже рік тому Центральне бюро розслідувань Індії розпочало розслідування за фактом торгівлі людьми щодо щонайменше 19 осіб і приватних компаній, обвинувачених у заманюванні робітників до Росії.

У травні було здійснено чотири арешти за звинуваченнями в шахрайстві, торгівлі людьми та злочинній змові, проте підозрюваних було звільнено під заставу, і відтоді жодних повідомлень про просування справи не надходило, резюмували у виданні.

Нагадаємо, Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з Росією. Хоча нещодавно були спроби країни знизити залежність від РФ, як партнера з безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).