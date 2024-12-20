Окупанти вдарили «Шахедом» по багатоповерхівці у Харкові, серед потерпілих – дитина

Наразі триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах

На місці влучання вирує пожежа

У Харкові окупанти вдарили «Шахедом» по житловому будинку у Салтівському району міста. Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. На місці пожежа. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них дівчинка 12 років, у неї легке осколкове поранення. Решта потерпілих мають гостру реакцію на стрес.

«Наразі триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання – 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей», – написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Без тепла залишились понад 600 будинків.