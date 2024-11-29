Противник готує новий удар на Куп’янському напрямку

«Найближчою ціллю противника, на даний момент, очевидно є ліквідація цієї частини нашого плацдарму й зайняття району Ківшарівка – Куп'янськ Вузловий – Кучерівка – Петропавлівка»

На Куп'янському напрямку, очевидно, нещодавно, якась частина передових підрозділів визначеного комплекту військ зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, який діє у смузі його угрупування військ (УВ) «Запад» (МВО), зуміла форсувати р.Оскіл північніше Куп'янська Вузлового (в районі південніше с.Новомлинськ, це так званий район «підвісного моста»), по напрямку на с.Фиголівка.

На даний момент, очевидно, створений противником плацдарм скоріше відноситься до розміру «ротного», але не викликає сумніву той факт, що командування противника спробує найближчим часом розвинути цей свій тактичний успіх...

Тому є сенс, як мінімум у 2-х оглядах, більш детально подивитись на склад та структуру сил й засобів противника, які оперують по цьому напрямку загалом, й зокрема у північній частині смуги УВ «Запад» – тобто, власне на Куп'янському напрямку...

Ну й спробуємо оцінити подальші наміри противника на цій ділянці, щодо того, як він МОЖЕ діяти далі... в контексті загального наступу противника на Куп'янськ-Вузловий...

Отже... безпосередньо на Куп'янському напрямку діє оперативно-тактичне угрупування противника, основу якого складають сили та засоби 1-ї танкової армії (ТА) противника. Очевидно, що командування та управління діями всіх російських військ на цьому напрямку здійснює управління та штаб саме цієї армії...

Окрім них, тут також фіксуються «придані» частини та підрозділи зі складу військ УВ «Север», а саме – 6-ї ЗВА та 11-го армійського корпусу (АК), а також пара «заблукалих» батальйонів 20-ї ЗВА, яка діє на Лиманському напрямку, але також входить до складу УВ «Запад».

Разом, вони й складають те угрупування, яке веде наступ проти північної частини нашого плацдарму на р.Оскіл з півночі (діють сили 6-ї ЗВА та 11-го АК), а також зі сходу, півдня й південного сходу (оперує 1-а ТА)...

Найближчою ціллю противника, на даний момент, очевидно є ліквідація цієї частини нашого плацдарму й зайняття району Ківшарівка – Куп'янськ Вузловий – Кучерівка – Петропавлівка.

Для її досягнення противник зосередив та розгорнув наступні сили й засоби:

1-а танкова армія (ТА) діє всіма трьома своїми «штатними» дивізіями – двома танковими (4-а «кантемировская» танкова дивізія, 47-а «нижнеднепровская» танкова дивізія) та однією мотострілецькою (2-а «таманская» мотострілецька дивізія).

Всі «столичні», «елітні» та «овеянные славой своей истории» (насправді, не дуже... бо в нинішній війні «блеск та ніщета цих під...асів», м'яко кажучі, у північно-східній Україні, протягом 2022-го року, трохи помутніла) + армійський комплект частин та підрозділів безпосереднього підпорядкування штабу армії.

Ну й «комплект військ» 6-ї ЗВА та 11-го АК...

+ пара батальйонів 20-ї ЗВА, який, очевидно, також діє під керівництвом штабу 1-ї ТА.

Тепер трохи детальніше... для того, аби усвідомити розмах та перспективи російського наступу у бік Куп'янська...

Розпочнемо з «приданих».

6-а ЗВА діє двома мотострілецькими полками (МСП), 344-м та 350-м МСП, зі складу своєї 69-ї мотострілецької дивізії (МСД), ймовірно, обидва неповного складу й йомовірно, саме вони причетні до форсування Осколу північніше Дворічної...

Окрім них, тут також діють до 2-х мотострілецьких батальйонів (МСБ) зі складу 25-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБР), яка входить до складу 6-ї ЗВА.

Основний напрямок їх зусиль – Синьківка й далі – Петропавлівка...

Ліворуч від них, по напрямку – також на Петропавлівку, але з північно-східного напрямку (приблизно, з району с.Першотравневого), діє до 2-х МСП «мобілізаційного резерву» 11-го АК.

Ну й два МСБ зі складу 20-ї ЗВА (ймовірно, її 3-ї МСД), періодично залучаються в якості «чергових сил підсилення».

Тепер, про «основу»... 1-у ТА...

Напрямок на Новоселівку Степову та Піщане (верхн.) «забезпечують» частини й підрозділи її 47-ї тд, зокрема, вона діє двома своїми мотострілецькими та двома танковими полками (272-й та 347-й МСП, й 26-й та 153-й тп), у одного МСП та одного тп, очевидно, немає по одному штатному батальйону (МСБ\ТБ), які ймовірно відправили «освобождать курскую волость», обо ошиватися у тилах угрупування «Белгород».

Далі, трохи південніше (у бік Табаївки) діють частини та підрозділи 4-ї тд. Ці «кантемировцы» оперують по напрямку на Піщане (верхн.) та по обох боках дороги Сватово – Куп'янськ силами двох танкових полків (12-й та 13-й тп) + 423-й МСП, а також до 2-3-х розгорнутих додатково у складі дивізії «мотострілецьких батальйонів мобілізаційного резерву» (а можливо – просто приданих...). Також тут діє пара дивізіонів 275-го самоходного артилерійсько полку дивізії (сап), але, як мінімум, без 1-2-х своїх гаубічних самоходно-артилерійських батарей (гсабатр).

На напрямку головного удару 1-ї ТА (Колесниківка – Глушківка та Піщане (нижн.) – Ківшарівка) діє основними силами її 2-а мотострілецька дивізія (МСД) – трьома мотострілецькими полками (МСП) – 1-й, 15-й МСП «штатні», 1483-й – «мобілізаційного резерву» та одним танковим – 1-й тп. Ймовірно, дивізія діє, принаймні, як мінімум без 3-х батальйонів у складі цих полків – 2-х тб та 1-го МСБ. Підтримує арт-вогнем дії цих полків – 147-й сап, але очевидно без однієї гаубічної самоходно-артилерійської батареї (гсабатр) та без однієї реактивної артилерійської батареї (реабатр)

Південну частину смуги 1-ї ТА, очевидно, займають сили та засоби 27-ї окремої мотострілецької бригади (оМСБр) цієї армії, посилені різного роду «тактичними групами» (наприклад, зі складу армійської 96-ї окремої розвідувальної бригади\орзбр чи різних «добровольно-штурмоых» загонів типу «Барс» та інших).

В якості «мобільного резерву» для всієї смугі 1-ї ТА також використовується 352-й МСП, сформований в управлінні МВО.

А загалом, у складі «резерву першої черги» перебуває 1 мотострілецький полк (МСП), ймовірно – 371-й МСП та до 4-х стрілецьких та мотострілецьких батальйонів, сформованих у складі 1-ї ТА та МВО, із статусом «резервних формувань», розташованих на території МВО, які використовуються переважно для формування маршевого поповнення та окремих штурмових підрозділів у складі з'єднань та частин 1-ї ТА та МВО.

Перераховувати окремі маневрені групи та тактичні загони зі складу зенітних ракетних, ракетних, артилерійських, інженерно-саперних, РЕБ, розвідувальних, радіотехнічних, РХБЗ, БПЛА й т.п. полків та бригад армійського комплекту військ 1-ї ТА також розгорнутих у смузі цього об'єднання я не буду (це довго, але, з точки зору забезпечення бойового застосування військ 1-ї ТА, цілком мається на увазі...).

Лише зазначу, що вони тут майже «повним складом», так само, як й відповідні частини та підрозділи у складі дивізійних «комплектів військ».

Тобто, 1-а танкова армія противника ДІЄ на Куп'янському напрямку, у складі УВ «Запад», своїми ГОЛОВНИМИ (ОСНОВНИМИ) СИЛАМИ, до того ж підсиленою рядом частин та підрозділів, зі складу 6-ї та 20-ї ЗВА, а також 11-го АК.

Загалом, у цифровому вигляді це складає (станом на середину листопада, приблизно...)

до 2-х оМСБр

до 15- 16-и мотострілецьких та танкових полків (МСП\тп), зведених у 3 дивізії...

батальйонів, танкових, мотострілецьких\стрілецьких (тб\МСБ\сб) – десь до 8 – 9-и

й десь 2-3-и «тактичних загонів», якихось добровольців-приблуд, обсягом – «під батальйон»...

На перший погляд, здається справжня орава. Ціла купа полків, бригад й навіть цілих 3(ТРИ) дивізії, на «вістрі головного удару» – «унікальна» (майже аналоговнетная) ТАНКОВА АРМІЯ... що, як для інших напрямків, по нОнішнім часам – більш ніж достатньо...

Але, якщо почати відгрібати «мух від котлет» перед нами постануть достатньо цікаві цифри, зокрема:

Очевидно, що оперативно-тактичне угрупування противника, яке ним розгорнуте саме та виключно на Куп'янському напрямку, на даний момент, навряд чи нараховує більше 35 тисяч в\сл (ну нехай, навіть, додамо певні резерви – до 37-и тисяч). По суті, це 2 (дві) розгорнутих повнокомплектних МСД радянських часів + невеликий «довісок». Але ж тут, мова йде про цілу танкову армію...

Танків тут зосереджено – менше 400 (десь 390-394 одиниці), що для «унікальної» танкової армії, яка має у своєму складі, аж 2 (ДВІ) танкові дивізії, мотострілецьку дивізію та й ще окрему мотострілецьку бригаду (вже не кажучи про «придані» сили та засоби), виглядає... м'яко кажучи, трохи дивно...

Бойових броньованих машин (ББМ), включаючи усі тягачі штибу МТ-ЛБ, бронеавтомобілі всіх типів та кольорів (особливо – «бронебуханки», жартую...), десь – до 755-760-и одиниць, що також, очевидно, є недостатанім...

Артилерійських систем (АС), саме «ствольної» арти, починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами нараховується явно менше 440-а «стволів», що у порівнянні із іншими оперативно-тактичними напрямками, де противник наступає й збирає по 700-800 стволів, а бува – й по 1000...також виглядає, скажімо так, не досить переконливо...

Реактивних систем залпового огню (РСЗВ) – від 110-и до 120-и одиниць... хоча, я зустрічав й оцінку РСЗВ противника на Куп'янському напрямку у 140-150 одиниць...

В інтересах військ 1-ї ТА працює зведена група її 112-ї окремої ракетної бригади(орбр), яка має у розгоонутому стані, десь до 8-10 одиниць мобільних пускових утсановок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК), що виглядає доволі вагомо...

Окрім цього, середньодобово, для повітряної підтримки військ 1-ї ТА командування противника залучає до 6-8-и «бортів» армійської (АА) та оперативно-тактичної авіації...

Тому, не тільки у мене, а й ще у цілого ряду оглядачів, у зв'язку із останніми успіхами противника на цьому напрямку (прорив й вихід до Осколу, в районі Колісниківки та Кругляківки, прориву у сам Куп'янськ, та форсування Осколу північніше Дворічної) виникають, скажімо так... специфічні думки.

Звісно, ділитися я їми не буду...

Але замислитись про реальний стан та рівень боєздатності наших військ на цьому напрямку, це мимоволі, примушує...

Про подальші наміри (плани) противника, які він МОЖЕ виношувати, щодо своїх подальших дій на Куп'янському напрямку, поговоремо у наступному огляді...