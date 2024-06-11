«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр

Магучіх: Росія має дуже багато грошей, на жаль, і все крутиться навколо цього

Магучіх обурили проросійські погляди Куліченко

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилась думками про допуск росіян до змагань та свою ставлення до росіянки Єлени Куліченко, яка наразі виступає за Кіпр.

«Ми вже змагалися з цією Куліченко на Чемпіонаті світу – це було дуже жахливо. І насправді це було дуже складно, тому що вона така проросійська. Я її пам’ятаю ще з чемпіонату Європи, коли ще їм було дозволено виступати на юніорських турнірах, тому це звичайно дуже складно. Ми намагаємось донести це до міжнародних ЗМІ, що це неможливо, щоб їх допускали навіть за інші країни. Вони нічого не сказали… За правилами МОК вони мають підписати лист, що вони не підтримують війну в Україні, що їх нема у збройних силах РФ», – розповіла Магучіх.

Також вона зазначила, що вона не збирається спілкуватися з Куліченко під час змагань.

«Якби вона йшла на контакт, то я з нею не піду на контакт – скоріше там патли повириваю, тому ні», – сказала Магучіх.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду Чемпіонату Європи з результатом 201 см.