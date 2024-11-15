Головна Світ Політика
search button user button menu button

Французи завершили підготовку української бригади «Анна Київська»

Марія Мартинюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Французи завершили підготовку української бригади «Анна Київська»
Інтенсивні військові навчання тривали понад два місяці
Фото з відкритих джерел

Бригада готується до повернення в Україну, щоб продовжити війну з Росією

Французька військова оперативна група «Шампань» завершила тренування нової бригади з-поміж кількох тисяч українських військових «Анна Київська». Про це повідомляє видання «ABC News».

Інтенсивні військові навчання тривали понад два місяці. Наразі бригада готується до повернення в Україну. Підрозділ Франція озброїла танками, артилерійськими гарматами та іншою важкою зброєю.

Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, 128 бронетранспортерів, протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння та обладнання.

Більшість бійців української бригади були нещодавно мобілізовані й раніше пройшли лише кілька тижнів базової підготовки до прибуття у Францію. За словами французької влади, українські військові також готують інших військових для бригади в Україні.

Нагадаємо, що Міноборони Польщі поскаржилось НАТО на українців та Зеленського. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять та заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні. Варшава обурилася тим, що з слів президента України Володимира Зеленського виглядає, ніби Польща не робить усе можливе.

Читайте також:

Теги: Франція військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
Французи завершили підготовку української бригади «Анна Київська»
Французи завершили підготовку української бригади «Анна Київська»
Депутати Нової Зеландії зірвали засідання, влаштувавши ритуал аборигенів
Депутати Нової Зеландії зірвали засідання, влаштувавши ритуал аборигенів
Російський міністр визнав мародерство на Курщині з боку солдатів РФ
Російський міністр визнав мародерство на Курщині з боку солдатів РФ
Лідер КНДР наказав масово виготовляти дрони-смертники
Лідер КНДР наказав масово виготовляти дрони-смертники
Румунія проситиме Україну та Молдову розсекретити дані про заборону в’їзду лідеру ультраправих
Румунія проситиме Україну та Молдову розсекретити дані про заборону в’їзду лідеру ультраправих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
24K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
21K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
12K
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині
8967
На Житомирщині чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи військового

Новини

Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua