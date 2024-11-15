Бригада готується до повернення в Україну, щоб продовжити війну з Росією

Французька військова оперативна група «Шампань» завершила тренування нової бригади з-поміж кількох тисяч українських військових «Анна Київська». Про це повідомляє видання «ABC News».

Інтенсивні військові навчання тривали понад два місяці. Наразі бригада готується до повернення в Україну. Підрозділ Франція озброїла танками, артилерійськими гарматами та іншою важкою зброєю.

Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, 128 бронетранспортерів, протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння та обладнання.

Більшість бійців української бригади були нещодавно мобілізовані й раніше пройшли лише кілька тижнів базової підготовки до прибуття у Францію. За словами французької влади, українські військові також готують інших військових для бригади в Україні.

Нагадаємо, що Міноборони Польщі поскаржилось НАТО на українців та Зеленського. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять та заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні. Варшава обурилася тим, що з слів президента України Володимира Зеленського виглядає, ніби Польща не робить усе можливе.