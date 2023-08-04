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Секс – це круто, але смерть Путіна краще: росіянка отримала покарання за напис сумці й тату

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Секс – це круто, але смерть Путіна краще: росіянка отримала покарання за напис сумці й тату
Бавовняна сумка зі словами про смерть диктатора Путіна
фото з відкритих джерел

Дівчину звинуватили в «дискредитації» дій російських військових в Україні

У російському Краснодарі суд оштрафував 21-річну дівчину на 30 тис. рублів через публікацію світлини сумки з написом про смерть президента країни-агресорки Володимира Путіна. Про це повідомило російське видання «Медиазона».

Дівчина отримала штраф за статтею про «дискредитацію» дій російських військових в Україні. За її словами, у матеріалах справи є п'ять скриншотів з її Instagram-сторінки зі 180 підписниками. Росіянку покарали за фото сумки з написом «Ні війні» та аналогічного графіті, світлину наліпки з написом «Мир», а також світлину бавовняної сумки зі словами Sex is cool but putin's death better («Секс – це круто, але смерть Путіна краще»).

Додому до росіянки прийшли двоє поліцейських у цивільному. Вони повідомили дівчині, що на неї надійшла скарга, тому відвезли її до управління МВС. Викликати адвоката правоохоронці заборонили. У відділі на Олександру склали два протоколи – за статтею про «дискредитацію» російської армії та «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків» через тату зі псом у веселковому шарфі й напис «собака-гей».

Тату дівчини розлютило правоохоронців
Тату дівчини розлютило правоохоронців
фото: «Медиазона»

Нагадаємо, у березні в Росії ухвалили зміни до закону, згідно з якими за «дискредитацію» російських військових, які воюють в Україні, можна отримати вирок до 15 років ув’язнення. Кримінальне покарання настає в разі, якщо порушника вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні дії протягом одного року.

Раніше суд визнав винною у дискредитації армії росіянку через надпис «я люблю свого тата». Крім того, москвичка написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну у війні. Також суд покарав росіянина, який назвав Україну нормальною країною.

Зауважимо, магазин у Москві втрапив у скандал через проукраїнську назву мережі Wi-Fi. Один із відвідувачів торговельного центру звернувся до поліції побачивши у назві Wi-Fi одного із магазинів гасло «Слава Україні».

Як відомо, суд у Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському. Пенсіонерка стверджує, що у протоколі її слова переінакшили. Зокрема, поліцейські написали, що жінка кричала «Слава Україні» і «висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні». 

До того ж росіянин отримав штраф за сон із Зеленським. Йому наснилося, що його мобілізували й привезли у підготовчий табір, куди ввірвалися ЗСУ із президентом України. Усіх російських солдатів мали розстріляти, проте Івана залишили, бо його сторіси бачив Зеленський, а також вони привіталися зі словами «Слава Україні!» та «Героям слава!». Після цього росіянин попросив у політика зробити селфі, на що той погодився. Свої сновидіння росіянин переказав у соцмережах.

Згодом росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу. Спершу його покарали за розповідь про сон з президентом України, а пізніше – за те, що він розповів про цей штраф.

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Теги: росія путін штраф

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