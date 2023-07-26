Після російської атаки США перекинули на Близький Схід винущувачі

Нова ескадрилья винищувачів посилить повітряне угруповання США в регіоні

До зони відповідальности Військово-повітряних сил Сполучених Штатів на Близькому Сході прибула ескадрилья винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning II. Це сталося після того, як Іран захопив комерційне судно в Перській затоці, а росія намагалася збити американський розвідувальний безпілотник над Сирією. Про розгортання додаткових винищувачів повідомило Центральне командування ВПС США.

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Зазначається, що 421-ша експедиційна винищувальна ескадрилья прибула з авіабази Хілл, що в штаті Юта. Ці літаки захищатимуть інтереси США, сприятимуть регіональній безпеці та забезпечуватимуть свободу судноплавства в регіоні, додало командування.

Винищувачі F-35 допомагатимуть A-10 і F-16, що вже діють у цьому регіоні.

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«Це розгортання демонструє відданість США забезпеченню миру та безпеки в регіоні через морську підтримку та підтримку тривалої місії коаліції з перемоги над «Ісламською державою» у Сирії», – пояснюється в заяві ВПС США.

Американські військові додали, що з міркувань безпеки не можуть повідомити про тривалість перебування літаків у регіоні або конкретні місця розташування.

Раніше російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети. Як розповів представник Повітряних сил США, інцидент трапився у неділю, 23 липня. Тоді росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper.

«Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці», – заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

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За словами Гринкевича, одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.