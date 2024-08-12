Антиісламська кампанія у Росії. Путін готує ґрунт для великого протистояння?

Чому Росія розпочала масштабну антиісламську кампанію?

На Росії зараз триває сильна антиісламська кампанія. Ну прямо мегапотужна. Задіяна вся машина.

Починаючи від державних ЗМІ, парламентарів і Слідкома, й закінчуючи відродженням практик «чорносотенців». Буквально закрутився маховик культивування ісламофобії.

Виняток становлять хіба що кадировці, але то окрема історія.

З ким не доводилося обговорювати цю тему, не існує чітких і логічних версій. Путін, звичайно, особа з дуже своєрідним сприйняттям реальності, але навіть він навряд чи здатен повірити, що зможе витіснити іслам з території РФ.

Мігранти з Середньої Азії не у тому становищі, щоб Кремль боровся з ними саме у такий спосіб. Надто витратно і небезпечно побічними наслідками.

З огляду на те, як брутально і явно усе це виглядає, у мене поки є лише одна версія: Путін і його поплічники усвідомлюють, що масштабний внутрішній конфлікт умовних росіян з мусульманами південних регіонів РФ неминучий.

До того моменту умовні росіяни мають стати єдиним цілим у боротьбі проти найбільш бунтівних корінних народів, які переважно сповідують іслам.