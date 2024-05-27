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Генерал Бен Ходжес розповів, що заважає Україні здобути перемогу у війні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Генерал Бен Ходжес розповів, що заважає Україні здобути перемогу у війні
Екскомандувач армією США вважає, що на саміті НАТО жодних конкретних кроків не буде
фото з відкритих джерел

Ходжес: «Мільйони людей, які підтримують Україну, будуть розчаровані через відсутність політичної волі у Вашингтоні та інших європейських столицях»

Вашингтонський саміт НАТО не дасть жодних результатів і мільйони людей будуть розчаровані відсутністю політичної волі в Вашингтоні та європейських столицях. Про це «Главкому» заявив американський генерал у відставці та екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес.

«На жаль, не буде ніяких конкретних кроків. Ми будемо дуже розчаровані, як і мільйони людей, які підтримують Україну, через відсутність політичної волі у Вашингтоні та інших європейських столицях», – розповів він про свої очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

Ходжес наголосив, що Україна має виграти цю війну, та додав, що не може зрозуміти, чому досі є проблеми з політичною волею в Вашингтоні. «Україні треба тісніше працювати зі своїми сусідами. Наприклад, з Румунією. З такими, як Литва. Ці країни розуміють, чим справді є Росія і яку вона несе загрозу», – переконаний він.

Генерал зазначив, що східному флангу Росія загрожує найбільше. Зокрема, це стосується Румунії, Польщі, Молдови, Естонії. «Я включаю сюди Молдову, бо Румунія її захищатиме», – пояснив Ходжес.

Екскомандувач армією США також розповів про Чорноморську стратегію, яка полягає у повному блокуванні доступу до Чорного моря з боку Туреччини. На запитання щодо того, як цього досягти, коли сама Туреччина прагне бути політичним посередником, а не союзником, Ходжес відповів: «Туреччина втратила впевненість щодо Вашингтону, вони не довіряють нам, ми повинні відновити їхню довіру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО у Вашингтоні «практичної підтримки». За його словами, таким «практичним підсумком» було б надання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передати свої винищувачі F-16.

До слова, Ходжес вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.

Також Ходжес сказав, що надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16. 

Читайте також: Годжес назвав можливі цілі військ НАТО в Україні
Теги: Туреччина росія НАТО саміт війна Румунія Литва Україна

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