Генсек НАТО пояснив, яке значення має договір Росії з Північною Кореєю

Угода між Путіним та Кім Чен Ином кардинально змінює політику Москви щодо Пхеньяну

Військова угода Росії з Північною Кореєю демонструє зростаючу згоду між авторитарними державами і наголошує на важливості того, щоб демократії виступали єдиним фронтом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

Учора, 19 чернвя, російський диктатор Володимир Путін підписав угоду з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, яка включала зобов'язання щодо «взаємної оборони», що кардинально змінює політику Москви щодо Пхеньяну.

Як повідомив Столтенберг, Північна Корея надала Росії «величезну кількість боєприпасів», тоді як Китай та Іран підтримували Москву у військовій формі у її війні проти України.

«Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми раніше не бачили. Коли вони стають все більш узгодженими – авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, Росія – тоді ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу та демократію», – заявив він.

За словами Столтенберга, зростання близькості між Росією та іншими азійськими країнами означає, що тим більше важливо, щоб НАТО працювало з союзниками в азійсько-тихоокеанському регіоні, додавши, що саме тому лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї було запрошено на саміт НАТО у Вашингтоні наступного місяця.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Також Володимир Путін завершив державний візит до одного союзника, Північної Кореї, і переїхав до іншого, В’єтнаму, сподіваючись зміцнити ключове партнерство в регіоні. У В’єтнамі він зустрінеться з офіційними особами, які нещодавно налагодили тісніші зв’язки з Вашингтоном. Але Москва довгий час була головним джерелом зброї для Ханоя, і Путін прагне зберегти цю позицію. Про це пише The New York Times.

До слова, російський диктатор Володимир Путін хоче створити коаліцію країн, аби позиціонувати це об'єднання як нібито альтернативу НАТО.