Як Україні реорганізувати СБУ: потрібно концентруватися на контррозвідувальній діяльності

Реорганізація СБУ

До контррозвідувальної діяльності належать контррозвідувальний пошук, контррозвідувальний захист, контррозвідувальний супровід та контррозвідувальне забезпечення

В рамках позбавлення національної спецслужби невластивих повноважень очевидною є концентрація на контррозвідувальній діяльності, яка не має кримінально-правової основи, оскільки протидіє загрозам національній безпеці, а не претендує на виявлення, припинення та розкриття злочинів, що є предметом оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства.

До контррозвідувальної діяльності належать контррозвідувальний пошук, контррозвідувальний захист, контррозвідувальний супровід та контррозвідувальне забезпечення. Все це, а на додачу боротьба з тероризмом є змістом оперативно-службової та оперативно-бойової діяльності нормальної спецслужби.

У нас тривають дискусії про необхідність виведення з структури СБУ таких функціональних блоків, як боротьба з корупцією та оргзлочинністю (здійснює ГУ «К») та контррозвідувального захисту економіки (ГУ КЗЕ). Ця теза так чи інакше фігурує в численних експертно-аналітичних матеріалах та публічних виступах фахівців від держбезпеки.

З огляду на те, що в структурі Главку «К», очевидно, працює цілком дієздатне та боєздатне оперативне ядро, втрачати кадровий потенціал цих співробітників, щонайменше, нерозумно. Тож вбачається за доцільне використати його при створенні нового функціонального блоку спецслужби.

Для цього доцільно розглянути виведення з складу Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) існуючого управління з контррозвідувального забезпечення боротьби з тероризмом, підсилити його бойовим ядром з підрозділів ГУ «К» (особливо--«бандитський напрямок») та створити окреме Головне управління по боротьбі з тероризмом і оргзлочинністю.

У свою чергу, дієздатні кадри з Головного управління контррозвідувального захисту економіки слід було б передати в новостворене управління контррозвідувального захисту стратегічного потенціалу держави (транспорт, зв'язок, банки, енергетика) до Департаменту контррозвідки (ДКР).

Натомість ДЗНД можна підсилити, передавши йому Управління контррозвідувального захисту органів влади зі складу ДКР..

Таким чином, можна говорити про гармонізовану структурно-функціональну схему організації дієздатної та боєздатної спецслужби, яка вимагає виключно організаційно-управлінських рішень, не вимагає додаткових видатків державного бюджету, а навпаки заощадить кошти.

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Джерело: блог Юрія Михальчишина

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