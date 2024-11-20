Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?

«Путін уникав навіть незначних атак на ядерну інфраструктуру, боячись наслідків»

Путін змінив ядерну доктрину, дозволивши собі більше свободи у використанні ядерної зброї. Це відповідь на використання Atacams. Тепер, Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її атакують цими ракетами. На мою думку, це порожня риторика, яка паралізує і залякуює західні країни.

Ось чому я так думаю:

•1•

Доктрина використання ядерної зброї в Росіі ніколи не була стримуючим фактором для Путіна, оскільки Путін міг змінити її за власним бажанням або просто застосувати зброю порушивши її. Мета цієї зміни створити інфопривід.

•2•

Справжнім обмеженням для Путіна є Китай, який почне усувати Путіна, якщо той застосує ядерну зброю

•3•

У Путіна є більш практична альтернатива тактичному ядерному удару: удари по атомних електростанціях України.

Ураження реакторів може спричинити катастрофу, подібну до невеликого ядерного вибуху, із можливістю звинуватити Україну у «провокації».

Проте Путін уникав навіть незначних атак на ядерну інфраструктуру, боячись наслідків. Хоча він боягуз, він сприймає Захід як слабшого за себе (і доволі справедливо) та постійно використовує ядерну риторику, щоб паралізувати реакцію Заходу.

Україна, у свою чергу, здійснила перший публічно відомий глибокий удар ATACAMS по Брянську.

Чи відповість Росія ядерним ударом згідно з оновленою доктриною? Не думаю.