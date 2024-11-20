Головна Думки вголос Тимофій Мілованов
search button user button menu button
Тимофій Мілованов Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
фото з відкритих джерел

«Путін уникав навіть незначних атак на ядерну інфраструктуру, боячись наслідків»

Путін змінив ядерну доктрину, дозволивши собі більше свободи у використанні ядерної зброї. Це відповідь на використання Atacams. Тепер, Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її атакують цими ракетами. На мою думку, це порожня риторика, яка паралізує і залякуює західні країни.

Ось чому я так думаю:

•1•

Доктрина використання ядерної зброї в Росіі ніколи не була стримуючим фактором для Путіна, оскільки Путін міг змінити її за власним бажанням або просто застосувати зброю порушивши її. Мета цієї зміни створити інфопривід.

•2•

Справжнім обмеженням для Путіна є Китай, який почне усувати Путіна, якщо той застосує ядерну зброю

•3•

У Путіна є більш практична альтернатива тактичному ядерному удару: удари по атомних електростанціях України.

Ураження реакторів може спричинити катастрофу, подібну до невеликого ядерного вибуху, із можливістю звинуватити Україну у «провокації».

Проте Путін уникав навіть незначних атак на ядерну інфраструктуру, боячись наслідків. Хоча він боягуз, він сприймає Захід як слабшого за себе (і доволі справедливо) та постійно використовує ядерну риторику, щоб паралізувати реакцію Заходу.

Україна, у свою чергу, здійснила перший публічно відомий глибокий удар ATACAMS по Брянську.

Чи відповість Росія ядерним ударом згідно з оновленою доктриною? Не думаю.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
23 жовтня, 17:05
Латвія запровадила санкції проти деяких осіб, пов'язаних з РФ
Латвія заморозила активи майже 150 підсанкційних осіб, пов'язаних з РФ
2 листопада, 02:49
Україна та Росія можуть таємно вести переговори
Україна та Росія ведуть секретні переговори щодо поступок у війні – Die Zeit
3 листопада, 00:13
Лондонський фахівець із сирів поставив шахраю 950 кружальців чеддеру, вартістю до 300 тис. фунтів стерлінгів
Могли вивезти до Росії. У Лондоні розслідують крадіжку 22 тонн сиру
3 листопада, 11:23
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
14 листопада, 05:29
Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих дронів
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити за вересень та жовтень
5 листопада, 19:14
ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання займається, зокрема, розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів
У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу
7 листопада, 12:59
Джо Байден і Сі Цзіньпін під час зустрічі 15 листопада 2023 року
Байден та Сі Цзіньпін в Перу обговорять війну в Україні та залучення військ КНДР
13 листопада, 22:16
Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 станом на 18 листопада – 29х одиниць
РФ збільшила кількість бомбардувальників на авіабазах біля України
Сьогодні, 14:09

Тимофій Мілованов

Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?
Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?
Важлива кадрова новина від Трампа. Україні час тривожитися?
Важлива кадрова новина від Трампа. Україні час тривожитися?
Підліше, ніж на передовій. Наш другий фронт
Підліше, ніж на передовій. Наш другий фронт
Пенсії, яких не буде: життя українців у майбутньому
Пенсії, яких не буде: життя українців у майбутньому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
42K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
40K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
21K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
11K
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua