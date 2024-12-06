«Всі ці намагання Лаврова не матимуть особливого сенсу»

Інтерв’ю Лаврова Такеру Карлсону не зможе вплинути на підтримку України з боку США.

Так, росіяни хочуть через це інтерв’ю спробувати виправити враження, яке склалося в аудиторії Карлсона після його інтерв’ю з Путіним. Путін у Карлсона виглядав як божевільний любитель альтернативної історії з ядерною кнопкою в кишені.

Але всі ці намагання Лаврова не матимуть особливого сенсу. Ми самі бачимо, що інтерв’ю Путіна не призвело до зупинення американської допомоги України, як могли сподіватись в Кремлі. І міністр закордонних справ країни, в якої з 2022 року немає ніяких закордонних справ (крім хіба що бізнес-турів до Північної Кореї, Ірану та Китаю), не зможе вплинути на це.

Очевидно, що ключову роль для України гратиме команда Трампа, яка займатиметься зовнішньою політикою після входження його на посаду. На даний момент її склад дає підстави для стриманого оптимізму. Наприклад Кіт Келлог, обраний Трампом спецпредставником по Україні, буквально на днях підтримав рішення Байдена надати нашій країні ще більше зброї до інаугурації Трампа. Зрозуміло, якби Україну планували залишити без підтримки, про таке не йшлося б. І ніякі інтерв’ю кремлівських пенсіонерів на це вплинути не зможуть.