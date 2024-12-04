Американський пропагандист Карлсон повернувся у Москву: з ким він говоритиме цього разу
Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля
Скандально відомий колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це стало відомо з допису Карлсона у мережі Х.
За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним «дуже скоро». Він зауважив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.
«Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії», – сказав Карлсон.
We’re back in Moscow. Here’s why. pic.twitter.com/7FfBhcaIUu— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 3, 2024
Ведучий телеканалу Fox News заявив, що розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року.
Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.
Нагадаємо, у лютому цього року Карлсон уже брав інтерв’ю в путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.
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