Американський пропагандист Карлсон повернувся у Москву: з ким він говоритиме цього разу

Карлсон: «Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії»

Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля

Скандально відомий колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це стало відомо з допису Карлсона у мережі Х.

За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним «дуже скоро». Він зауважив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.

«Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії», – сказав Карлсон.

Ведучий телеканалу Fox News заявив, що розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року.

Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Нагадаємо, у лютому цього року Карлсон уже брав інтерв’ю в путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.