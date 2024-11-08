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США підтримають переговори України з Росією за однієї умови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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США підтримають переговори України з Росією за однієї умови
Наразі США не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитись від своєї мети «продовжувати поглинати українську територію»
фото: AP

Вашингтон обіцяє підтримати президента України в будь-якому процесі, спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру

США підтримають переговори про завершення війни між Україною та Росією, якщо президент Володимир Зеленський буде готовий до цього. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Такою була наша політика – наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати», – пояснив спікер.

США підтримають президента України в будь-якому процесі, спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру, підкреслив Міллер.

Однак він зауважив, що наразі США не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитись від своєї мети «продовжувати поглинати українську територію». На думку Міллера, Путін погодиться на переговори, за яких він «отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що має право згідно зі Статутом ООН».

«Але це не ті переговори, у яких зацікавлений президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений», – наголосив речник Держдепу США.

Нагадаємо, нинішнє керівництво зовнішньополітичного відомства США зосередиться на досягненні прогресу на найбільш важливих напрямках впродовж перехідного терміну, зокрема, на досягненні Україною найкращої позиції для успіху.

До слова, Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомляло німецьке видання Die Zeit, Україна і Росія ведуть конфіденційні переговори для обговорення можливих поступок.

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Теги: росія США війна Україна Держдепартамент США переговори

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