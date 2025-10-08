Росія підвищить податки для продовження війни в Україні

У 2026 році російська влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів

У Росії стартує новий етап податкового тиску на громадян і бізнес, спрямований на покриття дефіциту бюджету, який виник через війну проти України. Підвищення податків торкнеться практично всіх секторів економіки й демонструє, що Кремль продовжує віддавати пріоритет військовим витратам, жертвуючи соціальними програмами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

За словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, у 2026 році влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (близько $27,4 млрд).

«Основним джерелом цих надходжень стане підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що неминуче призведе до подорожчання товарів і послуг. Одночасно Кремль скасовує податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежує спрощену систему оподаткування для малого бізнесу», – йдеться в повідомленні ЦПД.

Ці зміни свідчать про те, що російська економіка вичерпує ресурси для продовження війни, а фінансовий тягар Москва перекладає на плечі власних громадян і підприємців.

Відомо, що вже наступного року армія та силові структури поглинуть майже 40% бюджету РФ. Оскільки війна залишається головним пріоритетом для Кремля, ці витрати зберігаються на рекордному рівні, тоді як соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на населення невпинно зростає.

Як повідомлялося, утримання диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків.

Витрати за статтею «функціонування президента і його адміністрації» складуть 32,917 млрд рублів – тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

У порівнянні з поточним роком (30,926 млрд рублів) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

До слова, криптовалютна операція, пов’язана з Кремлем, змогла успішно обійти американські санкції, перевівши щонайменше $6 млрд із серпня. У цій схемі Росії допоміг Киргизстан.

За даними видання, «стейблкоїн» A7A5, що використовується в системі транскордонних платежів Росії, був знищений і швидко відтворений, щоб позбутися зв’язків із криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями США.

A7A5 входить до платіжної системи A7, створеної як альтернатива західним фінансовим механізмам. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські банки втратили доступ до цих систем, тому Москва почала розвивати власну мережу.