У Вінниці через атаку РФ понад 30 людей постраждало, серед них діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці через атаку РФ понад 30 людей постраждало, серед них діти
Психологи ДСНС допомогли 31 постраждалому
фото: ДСНС Вінниччини

Психологи ДСНС допомогли 31 постраждалому, серед них – троє дітей

Рятувальники ліквідували загоряння на об’єкті промислової інфраструктури у Вінниці, що виникло внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Наразі рятувальники розбирають конструкції зруйнованої будівлі. Психологи ДСНС допомогли 31 постраждалому, серед них – троє дітей, які перенесли гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, вранці 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є постраждалі. За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА, для ліквідації наслідків атаки задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

Зауважимо, ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі.

Теги: Вінниця війна ДСНС

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
