РФ просить послабити санкції проти авіації – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ звернулася з таким запитом до ІКАО після того, як минулого тижня США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії «Белавіа»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська влада намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхню думку, мають вирішальне значення для безпеки польотів

Росія закликає лідерів авіаційної галузі, які зібралися цього тижня в Монреалі, пом'якшити санкції щодо запасних частин і прольотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції перекрили доступ до іноземних літаків та запасних частин, змусивши російські авіакомпанії шукати запасні частини для понад 700 літаків, переважно Airbus та Boeing, за складними, непрямими імпортними маршрутами.

Російська влада намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхню думку, мають вирішальне значення для безпеки польотів. Росія висуває свої аргументи регуляторним органам та іншим делегатам на трирічній асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, яка відкривається у вівторок і триватиме до 3 жовтня.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) ООН встановлює глобальні стандарти безпеки цивільної авіації, а її рада засудила Москву за порушення суверенітету повітряного простору України та подвійну реєстрацію літаків.

Росія висунула свою вимогу після того, як минулого тижня США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії «Белавіа», які були введені після того, як Мінськ підтримав Москву в її вторгненні в Україну.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.

