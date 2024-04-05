Московський піп влаштував провокацію біля храму ПЦУ на Вінниччині – ЗМІ

Священник Московського Патріархату бігав із кувалдою та нацьковував на людей собаку

У місті Ладижин на Вінничині священник Московського Патріархату Євген Воробйов влаштував провокацію біля Свято-Казанського храму. Московський піп бігав з кувалдою, намагався зруйнувати паркан та нацьковував на людей собаку, розповів голова громади ПЦУ Свято-Казанського храму Михайло Бондаренко виданню UNN.

Бондаренко зазначив, що Воробйов зі своїми нечисленними прихильниками постійно намагається спровокувати конфлікт, щоб зробити картинку для пропагандистських ЗМІ про те, що в Україні нібито відбуваються утиски на релігійному ґрунті.

Євген Воробйов фото: spzh.media

«Цього разу була така сама історія. Цей священник бігав з кувалдою, намагався ламати огорожу біля церкви. Чіплявся до хлопців, які охороняють храм, нацьковував на них собаку, образливо висловлювався про Україну, її захисників, полеглих воїнів. Ми це все зафіксували та написали чергову заяву до поліції», – розповів він.

Голова громади ПЦУ пояснив, що вже оформлено всі необхідні документи щодо переходу до Православної церкви України, однак Євгеній Воробйов фактично захопив трапезну, в якій проводить богослужіння. «Але люди не хочуть бачити цю людину з її антиукраїнськими настроями», – підкреслив Бондаренко і додав, що в громаді вже є постійний священник ПЦУ, який регулярно проводить богослужіння.

До відома, у листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела збори, на яких одноголосно було ухвалене рішення про перехід до Православної церкви України. Усі необхідні документи були оформлені, нова громада зареєстрована.

Наприкінці грудня люди хотіли зайти до своєї церкви. Однак Воробйов забарикадувався у храмі, прикрився жінками з дітьми. Потрапити до своєї церкви люди змогли лише 9 січня. У приміщенні вони виявили російські прапори, ікони з зображенням російської імператорської родини, релігійні книги з пропагандою «руського миру», проросійські календарі, фотопортрети ієрархів російської православної церкви, добірку DVD-дисків з пропагандистськими фільмами про РФ.

Раніше повідомлялося, що попри повномасштабну війну настоятель Свято-Казанського храму УПЦ МП в Ладижині Вінницької області Євгеній Воробйов відправив свого молодшого сина, який має призовний вік, на навчання в Санкт-Петербург. Повідомляється, що настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра, 2003 року народження, до Санкт-Петербурзької духовної академії на заочне навчання. А вже у квітні 2022 року, після початку масштабної війни, Дмитро постійно перебуває у РФ і їздить на екскурсії до Москви.