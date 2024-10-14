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Донька Навального працює у передвиборчій команді кандидата у президенти США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Донька Навального працює у передвиборчій команді кандидата у президенти США
Дар'я Навальна з батьком Олексієм Навальним
фото: dasha_navalnaya, Instagram

Дар'я Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії в червні, через чотири місяці після смерті її батька в російській в'язниці

Донька російського політика Олексія Навального, Дар'я, із серпня працює штатним менеджером передвиборчої кампанії Камали Гарріс у Філадельфії. Про це повідомляє британське видання Times із посиланням на сторінку Дар'ї Навальної у LinkedIn.

Схоже, обов’язки Навальної включають мобілізацію виборців та роботу з громадськістю. Однак сама вона не робила публічних заяв на підтримку Гарріс.

23-річна Дар'я Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії в червні, через чотири місяці після смерті її батька в російській в'язниці. 

З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію. Навальний заявляв, що його донька отримала ендавмент на навчання в Стенфорді, і вони з дружиною покривають лише витрати на проживання та харчування.

Незабаром після смерті Олексія Навального президент США Джо Байден зустрівся з його донькою та дружиною у в Білому домі, щоб висловити свої співчуття. Кандидатка у президенти та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс також проводила особисту розмову з Юлією Навальною.

Раеіше стало відомо, що слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ стверджує, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься. Про це повідомляє вдова політика на сайті та в ютуб-каналі Навального. Юлія Навальна, зокрема, оприлюднила фото документа про відмову у порушенні кримінальної справи. За її словами, вона отримала постанову Слідкому РФ про відмову розслідувати смерть Навального лише через пів року після його смерті. Вдова вимагає порушити кримінальну справу, передати рідним медичні документи та особисті речі Олексія Навального.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу ж знепритомнів. Лікарям не вдалося йому допомогти. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: Олексій Навальний харчування університет президент політика Камала Гарріс

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