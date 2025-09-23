Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
фото: AP

Чого чекати від зустрічі Трампа і Зеленського

Президент Зеленський приїхав до США на Генасамблею ООН, де заплановані зустрічі з Дональдом Трампом та лідерами багатьох інших країн.

Президенти України та США зустрічаються досить часто, тож очікувати радикальних змін після ще однієї зустрічі не варто. Востаннє вони спілкувалися місяць тому у Вашингтоні, де Зеленський разом з європейськими лідерами намагався переконати Трампа посилити тиск на Росію, щоб просунутися у напрямку завершення війни.

Але відтоді сталася одна ключова зміна, яка мала б активізувати дії США для припинення війни. Йдеться про розширення території воєнних операцій Росії на країни НАТО.

Минулого тижня три російські МІГ-31К – носії ракет «Кинджал» – пролетіли недалеко від Таллінна. До того ми бачили масоване вторгнення ударних дронів у Польщу та Румунію. А вже цього тижня Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем. Це літак, призначений для розвідки, радіоперехоплення та зйомки місцевості.

Памʼятаємо, як від зустрічі на Алясці багато хто очікував зниження напруги й руху до завершення війни. Натомість ми побачили не лише посилення ударів по Україні, а й зростання кількості російських провокацій проти країн НАТО.

Очевидно, всі ці дії об’єднані однією метою – перевірити, які засоби перехоплення застосовуватимуть країни НАТО для захисту свого неба. Але тут є нюанс: в умовах сучасної війни подібна інформація дуже швидко застаріває. Європа стрімко мілітаризується, а співпраця з українським військово-промисловим комплексом поглиблюється, тож дані, які росіяни збирають зараз, матимуть цінність лише кілька місяців. Через рік вони вже нічого не варті.

Саме тому радикальне зростання російських провокацій останнім часом може бути підготовкою до розширення війни на інші країни. Тим більше, що кількість бойових дронів, які Росія виробляє, значно перевищує кількість цілей в Україні, які росіяни здатні розвідувати. Відправити кілька десятків дронів на східний фланг НАТО для них майже нічого не коштує. І, якщо зробити це вже зараз, реакція Альянсу більш-менш прогнозована: Європа поки що не готова до активного захисту й намагатиметься уникати прямого зіткнення з Росією.

Варто нагадати: війна між Північною та Південною Кореями тривала три роки, з яких два – переговори про мир. Результати саміту на Алясці Путін сприйняв як слабкість США: Америка хоче завершення війни, але не готова діяти рішуче.

Звісно, ми не знаємо, про що саме говоритимуть Зеленський і Трамп цього тижня. Але очевидно одне: повернення Америки до сильних і чітких дій проти Росії необхідне не лише для завершення війни в Україні, а й для того, щоб стримати розширення бойових дій на територію країн НАТО. Адже на таку ситуацію адміністрації США доведеться відповідати вже без жодних двозначностей.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ількість іноземців, які в'їжджають до Сполучених Штатів за студентською візою, скорочується п'ятий місяць поспіль
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
Сьогодні, 09:43
Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль шукає сценарій виходу з війни
18 вересня, 15:36
Чарлі Кірк став причиною низки звільнень у США
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка
15 вересня, 15:03
Президент подякував кожному танкісту за відвагу та професіоналізм
Зеленський привітав танкістів з Днем танкових військ
14 вересня, 09:49
Президент США Дональд Трамп та його соратник Чарлі Кірк
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
10 вересня, 23:58
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
США готові посилити тиск на Росію, але є умова
7 вересня, 16:58
Зеленський дав нове інтерв'ю
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
6 вересня, 06:11
Єрмак поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни
Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа
29 серпня, 17:30
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36

Микола Княжицький

Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Чому Путін боїться завершення війни
Чому Путін боїться завершення війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025
3279
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
2043
Сало по 700 грн. Скільки коштує улюблений продукт українців у Києві: огляд цін
2024
Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)
1642
В Італії спалахнули масові протести (фото)

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua