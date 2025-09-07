Головна Світ Економіка
Міністр фінансів заявив, що США готові посилити тиск на Росію, але є умова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
На думку Бессента, вторинні санкції і тарифи для країн, які купують в РФ нафту, призведуть російську економіку до «повного колапсу»

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Росію, однак підтримати це має і Європа. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтервʼю NBC News. 

Бессент розповів, що 5 вересня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс мали «дуже продуктивну» розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього вона зателефонувала Бессенту і вони обговорили, що США і ЄС можуть зробити разом.

«Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас», – заявив американський міністр фінансів.

За його словами, якщо США та ЄС зможуть запровадити додаткові санкції та вторинні тарифи на країни, що купують російську нафту, російська економіка буде в «повному колапсі», і це приведе російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

