У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців

Кількість студентів, що прибувають до США за візами, впала до чотирирічного мінімуму

У серпні до США студентською візою в'їхали 313 тис. осіб, що на 19% менше у порівнянні з тим же місяцем минулого року. Показник став мінімальним із 2021 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Кількість іноземців, які в'їжджають до Сполучених Штатів за студентською візою, скорочується п'ятий місяць поспіль. Спад найбільш помітний серед студентів з Азії – основного регіону видачі американських студентських віз.

У травні 2025-го адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про посилення візової політики щодо іноземних студентів. До процедури перевірки включили аналіз профілів прохачів віз у соціальних мережах. Дональд Трамп також підписав розпорядження про повну заборону видачі віз для студентів, які хочуть навчатись у Гарварді, але суд скасував рішення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила співбесіди для отримання нових студентських віз.

