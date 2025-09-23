Головна Світ Соціум
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
ількість іноземців, які в'їжджають до Сполучених Штатів за студентською візою, скорочується п'ятий місяць поспіль
фото із відкритих джерел

Кількість студентів, що прибувають до США за візами, впала до чотирирічного мінімуму

У серпні до США студентською візою в'їхали 313 тис. осіб, що на 19% менше у порівнянні з тим же місяцем минулого року. Показник став мінімальним із 2021 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Кількість іноземців, які в'їжджають до Сполучених Штатів за студентською візою, скорочується п'ятий місяць поспіль. Спад найбільш помітний серед студентів з Азії – основного регіону видачі американських студентських віз.

У травні 2025-го адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про посилення візової політики щодо іноземних студентів. До процедури перевірки включили аналіз профілів прохачів віз у соціальних мережах. Дональд Трамп також підписав розпорядження про повну заборону видачі віз для студентів, які хочуть навчатись у Гарварді, але суд скасував рішення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила співбесіди для отримання нових студентських віз. 

Адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Раніше у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. 

До слова, студенти тепер можуть онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію». Про запуск нового сервісу розповіли у Telegram-каналі застосунку.

