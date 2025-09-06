Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський дав нове інтерв'ю
фото: АВС

Президент заявив, що диктатор Путін продовжує грати в ігри зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонує провести зустріч у Москві з метою змістити фокус перемовин і створити ілюзію ініціативності. Про це президент заявив в інтерв'ю для ABC News, передає «Главком».

Зеленський каже, що Путін може приїхати до Києва для двосторонніх перемовин та повідомив, чому він не поїде до Москви.

«Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атакою щодня. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», – каже він.

Президент заявив, що диктатор Путін продовжує грати в ігри зі США та наголосив, що йому не можна довіряти.

«Я завжди казав, що ми не можемо довіряти Путіну. Він грає в ігри, і він грає в ігри зі Сполученими Штатами», – підкреслив президент.

Він також зазначив, що мирні переговори можливі лише за справедливих умов: «Він може запропонувати щось, що не буде прийнятним ні для мене, ні для інших».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

До слова, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі. 

